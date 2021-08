Giulia De Lellis, la storia con Carlo va a gonfie vele: “Figlio in arrivo”

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne innamorata pazza

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e il suo Carlo Beretta. I due nonostante stiano insieme da poco più di unno hanno già grandi progetti e tra questi il desiderio di diventare genitori. In questi giorni stanno trascorrendo delle vacanze indimenticabili e a cinque stelle sulla Riviera ligure prima e poi in Costa Azzurra. Un soggiorno davvero da sogno su uno yacht da mille e una notte, moto d’acqua e cenette a lume di candella a base di pesce fresco. Inomma, l’influencer e il goanei mprditore stanno facedo davvero scintille.

Giulia De Lellis pronta a diventare mamma

Secondo alcune indiscrezioni, l’amore che lega Giulia De Lellis e Carlo Beretta è davvero importante. La coppia è pronta ad avere un figlio e a svelare quache dettaglioin più sulla possibile gravidanza sono proprio gli amici. Infatti il settimanale Nuovo fa sapere che “Secondo gli amici, presto potrebbero decidere di coronare la loro love story con un bebè”.

Del resto, l’influencer non ha mai nascosto la voglia di diventare mamma e oggi, dopo il successo professionale raggiunto sui social network e in tv, è pronta a compiere un passo così importante. Il compagno, almeno per ora sembra l’uomo giusto dopo le delusioni avute in precedenza. Nonostante ci abbia provato due volte con Damante le cose non sono andate a buon fine e lo stesso vale anche per Andrea Iannone.

Chi è Carlo Beretta

Accantonata la storia con Damante e Iannone, Giulia De Lellis pare abbia perso letteralmente la testa per il suo Carlo. Il biovane Beretta è il figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta. È laureato in Economia Aziendale e Manageriale alla Bocconi di Milano.

Il ragazzo ha preferito non lavorare nell’azienda di famiglia e dopo uno stage negli Stati Uniti oggi è occupato nel settore risorse umane presso la Bombardier Transportation di Berlino. Carlo è un grande appassionato di viaggi, sport e caccia. Tra i suoi migliori amici c’è Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne. La coppia, sembra si sia conosciuta grazie ad Andrea Damante: pare infatti che i due fossero molto amici.