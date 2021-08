Romina Power, la verità sul suo passato ‘scandaloso’: inaccettabile

Siamo abituati a vederla sempre tutta precisa e delicata ma in passato Romina Power era totalmente diversa. In una recente intervista fatta a Panorama, l’attrice e cantante statunitense ha lasciato senza parole i suoi fan, svelando alcuni retroscena scioccanti del suo passato.

Pare, infatti, che da ragazza abbia fatto uso di droghe e non solo quelle leggere, almeno fino a quando poi non ha incontrato Al Bano che le ha cambiato per sempre le sue abitudini. Vediamo insieme cosa ha raccontato

Romina Power e il rapporto con la droga

Era molto giovane quando ha iniziato a fare uso di droghe e ne ha parlato senza giri di parole al giornalista di Panorama. Romina Power ha fatto uso prima di marijuana e poi è passata alle cosiddette droghe pesanti come Lsd.

Fortunatamente a cambiarle la vita, l’incontro con Al Bano con la quale poi è stata legata per più di 20 anni. Ma i racconti fatti al settimanale diretto da Giorgio Mulé non sono finiti qui. L’artista statunitense ha parlato di quella volta, quando aveva 15 anni, a Villa Medici a Roma che ci è andata giù pesante.

“Eravamo tutti fatti di Lsd “, ha detto la Power –. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il muro torto che separa la casa da Villa Borghese”. Coi Beatles, invece, cose più leggere: “Sono stata a casa di Paul McCartney, ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn, tredicenne, che non aveva mai provato”. E poi? “Tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica”.

Le difficoltà di Al Bano nell’accettare le sue libertà

Insomma, una Romina Power totalmente diversa da oggi, molto più serena e soprattutto più riflessiva. All’epoca la sua vita nella Capitale era molto libertina infatti ricorda ancora quando a 14 anni andava a ballare al Piper e rientrava la mattina all’alba come una ragazza maggiorenne.

prima di concludere la sua intervista, Romina ha menzionato anche Al Bano, sottolineando quanto non fosse felice per queste sue libertà ad inizio rapporto. Carrisi figlio di contadini, era abituato a tutto un altro tipo di vita e per accettare questo spirito della ex pare ci abbia messo non poco.