Giacomo Urtis cantante, l’affondo di Flora Canto: “Io resto all’epoca di Morandi e Baglioni”

Scontro tra Flora Canto e Giacomo Urtis

Lo show musicale estivo Battiti Live a scatenato la rabbia di Flora Canto nei confronti di Giacomo Urtis. Per quale motivo? Ebbene sì. è nato uno scontro a distanza nel programma di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Tutto per colpa del nuovo brano del chirurgo estetico dei vip. la compagna di Enrico Brignano pare non abbia gradito la sua recente performance sul palcoscenico dello show realizzato da radio Norba. Lo scontro si è consumato dopo l’esibizione dell’ex gieffno ad Otranto, quando ha cantato insieme al tiktoker Denis Dosio la canzone ‘Gossip’.

Botta e risposta per un’esibizione a Battiti Live

L’attrice Flora Canto non ha gradito per nulla la performance e precipitandosi sul suo profilo Instagram si è scatenata contro Giacomo Urtis, dicendo: “Non vi offendete se io resto all’epoca di Morandi e Baglioni, vero?”. Il chirurgo, che nella quinta edizione del Grande Fratello Vip è tornato sul piccolo schermo, non è rimasto a guardare rispondendo a tono.

E sui Instagram è nato lo scontro a distanza. “Non è che uno per forza deve essere Mina per poter cantare, poi detto da te… Adesso ci sono i generi nuovi come la rap, il trap. Poi le voci si sono evolute, adesso va di moda l’autotune, le voci metalliche. Ho visto che hai fatto qualche programma di musica anche se non sei una cantante. Quindi gli altri non dovrebbero ascoltarti? Io sono super tranquillo. Tu rimani ad ascoltare Beethoven, Vivaldi… intanto io sono stato a Battiti Live! Buona estate”, ha tuonato l’ex gieffino.

Tensione tra Urtis e Canto

In poche parole, tra Flora Canto e Giacomo Urtis sembra esserci un po’ di tensione. la ragione è proprio quella performance sul palcoscenico di Otranto durante una recente puntata di Battiti Live, in onda su Italia 1 il martedì sera. L’ex concorrente del Grande Fratello vip 5 ha preso le distanze e non si è sottratto ad un confronto acceso su Instagram.

Per fortuna questo botta e risposta a distanza è terminato nel giro di poche ore. La compagna del comico romano Enrico Brignano, che da poco è diventata madre, ancora non risponde. Ovviamente, non è escluso che l’attrice possa dire la sua nei prossimi giorni. Staremo a vedere.