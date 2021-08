Arisa fuori da Amici, finalmente svelato il motivo di questa decisione: “Motivi personali”

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare della dipartita di Arisa da Amici. Nel corso della prossima stagione del talent show, infatti, pare proprio che la cantante non farà più parte del parterre di coach “assoldati” da Maria De Filippi.

Per diverso tempo si è discusso sui presunti motivi di questa decisione. Nel frattempo, ci sono stati anche dei botta e risposta parecchio piccati tra la protagonista e il giornalista di Dagospia. Ebbene, è stato proprio quest’ultimo a dare qualche spiegazione in più sui motivi che hanno generato questo allontanamento.

Perché Arisa è fuori da Amici

Arisa non farà parte del cast di Amici per la prossima edizione del talent show di Canale 5. Sulla vicenda, però, ci sono state parecchie divergenze e, almeno fino a questo momento, non erano affatto chiari i motivi che hanno causato l’allontanamento della cantante. A dare delle informazioni in più sulla questione è stato, ancora una volta, il sito Dagospia. Il giornalista ha esordito dicendo che il primo motivo che ha generato delle perplessità in merito alla partecipazione della donna risiede in un’incompatibilità tecnica.

La cantante, infatti, avrebbe dovuto partecipare anche alla prossima edizione di Pekin Express. La sua partenza, dunque, non le avrebbe consentito di seguire appieno le vicende che si sarebbero verificate ad Amici durante il primo e delicato mese di permanenza dei ragazzi. A tal proposito, dunque, era necessario prendere una decisione. Essa sarebbe ricaduta sul talent show di Canale 5.

I presunti motivi personali della cantante

Ricordiamo che alla cantate pare siano stati offerti 200 mila euro dalla concorrenza Rai, per tale ragione, allo scopo di rendere più allettante la proposta, Mediaset pare le avrebbe offerto di più. In ogni caso, all’ultimo momento anche queste trattative sono saltate. Stando a quanto emerso Arisa avrebbe abbandonato l’idea di presenziare ad Amici a causa di motivi personali, i quali non sono stati ulteriormente motivati. almeno per adesso.

La protagonista di questo gossip, però, almeno per ora non ha replicato alle dichiarazioni di Alberto9 Dandolo. Arisa pare molto impegnata con l’elaborazione di un nuovo brano. Tra le sue Instagram Stories, infatti, ci sono molti contenuti volti solamente ad immortalare i momenti in cui la dama si concentra a scrivere il testo della sua canzone, oppure si trova in sala registrazione. Non ci resta che attendere per vedere se darà qualche informazione in più.