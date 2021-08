Oroscopo 7 agosto 2021: Toro verso dei cambiamenti, Pesci non abbattetevi

Le previsioni dell’Oroscopo del giorno 7 agosto denotano una giornata piena di cambiamenti per i Toro. I Pesci devono resistere e insistere, mentre i Gemelli sono loquaci

Previsioni 7 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Presto raccoglierete i frutti del vostro lavoro. Chi ha seminato9 bene avrà delle ottime opportunità per raccogliere in maniera altrettanto positiva. Non fatevi carico di problemi che non vi appartengono e cercate di essere un po’ più parsimoniosi. Anche se le finanze vanno bene, non commettete errori di valutazione.

Toro. Se le cose non stanno andando esattamente nel modo sperato, forse dovete fare qualcosa voi per modificarne l’andamento. Molti di voi potrebbero trovarsi improvvisamente dinanzi un bivio, evitate di commettere scelte accuratamente e ponderate accuratamente tutti i vantaggi.

Gemelli. Siete solari e molto loquaci. Il fine settimana si prospetta piuttosto interessante per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del giorno 7 agosto vi invita a concentrarvi un po’ di più per quanto riguarda le faccende professionali. Ci sono delle questioni da rivedere e non è detto che ciò che avevate cominciato tempo fa vada ancora bene.

Cancro. Il mutamento è alla base della vita e dell’essenza di ognuno di noi. Per tale ragione, non scappate dinanzi le novità, ma mostratevi intraprendenti e flessibili. Altro elemento fondamentale per non restare troppo indietro con i tempi è proprio quello di adattarsi alle varie esigenze e necessità.

Leone. La spinta emozionale che avete in questo periodo potrebbe spingervi a valutare in modo errato alcune relazioni. Non lasciatevi abbindolare da coloro i quali si riempiranno la bocca di promesse. sul lavoro è necessario prendersi una pausa. State perdendo di lucidità, quindi è opportuno fermarsi un attimo a riflettere.

Vergine. Se siete in attesa di una risposta in campo professionale, dovrete attendere ancora un po’ di tempo. Non abbiate fretta neppure dal punto di vista dei sentimenti. Nella vita bisogna essere pazienti perché tutto arriva per coloro i quali sanno aspettare. Naturalmente, questo non vuol dire che dovete restare fermi, ma semplicemente far sì che le cose vadano secondo i loro tempi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non vi conviene tentare troppo la fortuna in questo periodo. Non tirate la corda, perché potrebbe facilmente spezzarsi. Se vi sentite trascurati dal partner, forse è il caso di parlarne. Non tenetevi tutto dentro perché i problemi raddoppiano quando è così.

Scorpione. Non sempre è facile prendere la decisione giusta, molto più semplice, invece, è fare ciò che ci si sente. Ebbene, sappiate che i due binari non viaggiano così lontani tra loro. Tutto ciò che vi fa stare bene merita di essere fatto. Non abbiate rimpianti o rimorsi e, soprattutto, non dedicate il vostro tempo a chi non lo merita.

Sagittario. L’Oroscopo del 7 agosto vi invita ad essere pazienti. In amore siete piuttosto selettivi e questo potrebbe spingervi ad allontanare persone che, invece, potrebbero valere molto per voi. Le stelle sono favorevoli sul lavoro. Agosto procederà senza troppi intoppi, ma da settembre bisognerà mettersi all’opera.

Capricorno. Siete piuttosto stanchi dal punto di vista professionale. Urge un momento di pausa, basterebbe anche una piccola fuga dalla realtà. Circondatevi di persone positive, che siano in grado di apportare serenità alla vostra esistenza e non preoccupazioni.

Acquario. I rapporti di coppia non sono sempre facili, tuttavia, è necessario venirsi in contro per andare d’accordo. Se, invece, siete single, potreste avere una grande voglia di cimentarvi in nuove relazioni. Siate pazienti perché tutto arriva con il tempo. Intanto, concentratevi sul lavoro e sulle amici8zie.

Pesci. Il tempo è denaro e talvolta voi ne sprecate troppo. Smettete di circondarvi di persone che non meritano la vostra attenzione. Sul lavoro dovete lottare parecchio prima di riuscire a raggiungere degli obiettivi. Non abbattetevi al primo intoppo o rifiuto, la vita è fatta anche di tanti no.