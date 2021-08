Uomini e Donne, come procede tra Luca ed Elisabetta? Segnalazione: “Lui con due donne” (FOTO)

Come starà procedendo la storia tra Luca ed Elisabetta dopo Uomini e Donne? I due hanno fatto discutere molto di sé durante la loro permanenza nel programma e ancor di più ora che ne sono fuori. La coppia, infatti, contro tutto e tutti, ha deciso di tornare a frequentarsi e darsi una nuova chance.

Da quando i riflettori si sono spenti su di loro, i due hanno cominciato a pubblicare contenuti in cui appaiono sempre insieme felici e sorridenti. Negli ultimi giorni, però, si era vociferato di un tira e molla inatteso. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Le segnalazioni su Luca ed Elisabetta

Da quanto Uomini e Donne è giunto al termine, Luca ed Elisabetta hanno cominciato a frequentarsi. Attraverso i loro profili Instagram non stanno facendo altro che pubblicare foto e video nei quali appaiono insieme. La coppia, attualmente, si trova ad Ibiza in compagnia di altri amici e, dai contenuti emersi, sembra che tutti si stiano divertendo moltissimo. Ad ogni modo, alcuni utenti hanno divulgato delle segnalazioni alquanto interessanti che li riguardano. I due protagonisti pare abbiano avuto dei tira e molla.

Alcune persone presenti ad Ibiza., infatti, hanno pubblicato delle foto dalle quali si evince che il cavaliere sia in compagnia di altre due donne. Questo, dunque, ha fatto sorgere delle domande. Cosa sta accadendo tra loro due? In realtà, pare proprio un bel niente. Dalle Instagram Stories dei diretti interessati, infatti, si evince chiaramente che tra loro le cose sembrano andare a gonfie vele. (Continua dopo la foto)

Terreno spianato per Uomini e Donne?

I protagonisti hanno pubblicato delle immagini in cui si baciano e sono intenti a godersi questi giorni di vacanza in reciproca compagnia. Tutto questo, dunque, sta facendo sorgere delle domande. In molti ritengono che Luca ed Elisabetta stiano attendendo il ritorno di Uomini e Donne per tornare al centro dello studio a far parlare di sé. I tira e molla, dunque, potrebbero essere solamente una strategia per attirare l’attenzione

Ad ogni modo, almeno per il momento, i diretti interessati hanno preferito non intervenire sulla questione lasciandosi scivolare addosso le critiche. In effetti, sarebbe inutile parlare, solo il tempo sarà in grado di dare tutte le risposte del caso. Non ci resta che attendere il mese prossimo per capire come si sarà evoluto il loro rapporto.