Sonia Bruganelli becca Paolo Bonolis in moto con un’altra: “Le hai dato pure quello?”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis mettono in scena un siparietto

Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis si sono resi protagonisti di una divertente gag. Il mattatore romano di Ciao Darwin, al termine di una cena, se ne andata via in moto con Laura Cremaschi, ovvero la “Bonas” del game show di Canale 5, Avanti un altro. Una scena avvenuta sotto agli occhi spalancati della moglie, che ha ripreso il simpatico momento ridendo e dicendo: “Le hai dato pure il caso dell’Inter?”.

A quel punto il collega di Luca Laurenti le ha risposto così: “Perché non sai cosa le do dopo”. Immediata la reazione della nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6 che ha chiesto di non dire certe cose perché davanti loro ci sono i bambini. Un siparietto ironico, che l’imprenditrice romana ha immortalato in alcune Stories sul suo account Instagram con il titolo “La strana coppia”.

L’imprenditrice e le polemiche per la foto mentre si fa fare la pedicure

Nel frattempo, Sonia Bruganelli si sta preparando a far parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini col ruolo di opinionista. Dopo essersi fatta immortalare suoi social quando fa la pedicure mentre firma il contratto. nelle ultime ore Lady Bonolis ha fatto un appello su Instagram. Di cosa si tratta?

“Sto cercando stilisti emergenti per portarli con me al GF Vip. Avete voglia di provare a vestirmi? Mandate il vostro tag e un book fotografico delle vostre creazioni… Potreste essere uno dei quattro nuovi brand 2021 che indosserò in questa assurda ed affascinante nuova avventura”, ha fatto sapere la moglie del conduttore di Avanti un altro.

Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip 6

Un appello corredato da una foto molto particolare che ha fatto discutere parecchio il popolo del web. Il motivo? Nello scatto in questione Sonia Bruganelli si mostra seduta su una poltrona, scarpe col tacco e un vestito bianco cortissimo.

La moglie di Paolo Bonolis sarà affiancata dall’ex gieffina Adriana Volpe e già si preannunciano sorprese ancor prima dell’avvio del Grande Fratello Vip 6. Il cast, stando ai primi rumors che circolano in rete, sembra essere tra i più corteggiati. Ora c’è da vedere se i dati Auditel saranno soddisfacenti come la passata stagione.