Belen Rodriguez ‘linciata’ per una foto di sua figlia: “Non farla dormire con la testa sotto il cuscino

Belen Rodriguez e la figlioletta Luna Marì

Belen Rodriguez è finita ancora una volta nel mirino dei leoni da tastiera che non perdono tempo a criticare qualsiasi mossa della modella argentina. Ricordiamo che quest’ultima è diventata madre per la seconda volta meno di un mese fa di Luna Marì, la figlia avuta dal suo giovane compagno Antonino Spinalbese.

Dopo il parto, che stando al magazine Nuovo è stato abbastanza travagliato, la conduttrice di Tu sì que vales sta mostrando ai follower i primi giorni della neonata tra pappe, bagnetti e nanne. Tuttavia, nelle ultime ore una foto della sorella di Santiago De Martino ha scatenato una serie di commenti negativi nei confronti della modella sudamericana. Per quale motivo?

La modella argentina condivide uno scatto della figlia su IG

Nella foto in questione, condivisa come un post su Instagram, si vede la piccola Luna Marì dormire profondamente nel suo lettino. Un tenero scatto realizzato con l’effetto in bianco e nero che mostra la neonata con una manina sulla bocca e la testa sotto al cuscino.

Una posizione che non è piaciuta in tanti e che in pochissimo tempo ha scatenato la rabbia del popolo del web contro Belen Rodriguez. Ovviamente non sono mancati i commenti positivi da parte dei veri fan della 36enne: “È una miniatura, bellissima”; “Troppo dolce”. (Continua dopo il post)

Belen Rodriguez attaccata dal popolo del web

Tuttavia, come detto prima, anche di fronte al tenero scatto di Luna Marì, ci sono i soliti noti haters che hanno puntato il dito contro Belen Rodriguez. “È pericoloso farla dormire così”, ha scritto un utente. “Non la far dormire con la testa sotto al cuscino”, ha aggiunto un altro. In poche parole, numerosi internauti si sono appropriati del diritto di criticare la conduttrice di Tu sì que vales per questo particolare che riguarda la sua secondogenita.

Ma davvero la gente non ha altro da fare che criticare la vita degli altri? Qualcuno, in più, si è appellato all’ex moglie di Stefano De Martino: “Ma perché sempre foto mentre dorme? Faccela vedere con gli occhietti aperti, mentre gioca con te! E Santiago dov’è? Vogliamo vedere anche lui”. La risposta è molto semplice: Santiago è in vacanza col padre.