“Sono neri…”: Flavio Insinna e il mezzo disastro in Rai, il gesto del concorrente che provoca il caos

Il pranzo è servito: un concorrente fa una proposta a Flavio Ininna

Nell’ultimo appuntamento settimanale de Il pranzo è servito, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai Uno, un concorrente ad un certo punto si è reso protagonista di una gag inattesa. Nello specifico, nella puntata di venerdì si sono sfidati il campione Francesco e e il nuovo arrivato Maikol.

E proprio lo sfidante che col suo gesto ha fatto parlare di sé. Infatti, durante il gioco delle canzoni interrotte, quest’ultimo è riuscito a battere il campione in carica indovinando due brani su due. Ovviamente, data la bravura del ragazzo sarebbe stato inutile fare la terza gara. Nonostante ciò, è immediatamente arrivata la proposta inattesa del nuovo concorrente: “Facciamola lo stesso, è bello questo gioco”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in trasmissione.

La risata del conduttore alla proposta del concorrente

A quel punto, il padrone di casa de Il pranzo è servito, dopo un primo momento di incredulità, si è messo a ridere davanti a tutti dando la sua approvazione. “Sì, facciamola, la canzone è ‘Sole, cuore, amore’. Gli autori sono neri perché l’avrebbero potuta usare domani, invece stasera devono lavorare”, ha detto ironicamente Flavio Insinna.

In poche parole quest’ultimo ha autorizzato una terza manche del gioco quando in realtà non ce ne era bisogno dato che Maikol aveva già vinto contro il campione in carica Francesco.

L’iralità di Flavio Insinna a Il pranzo è servito

Ma non è finita qui. Infatti, il conduttore romano Flavio Insinna alla fine ci ha preso gusto e dunque ha continuato divertito il gioco. “Ti dirò di più. Nel gioco delle foto dei vip da bambini, quando hai detto sbagliando Fausto Leali, in realtà sarebbe stata la foto successiva se ci fossimo arrivati. Quindi hai spoilerato anche questa.

Gli autori sono furiosi, stasera devono rifare il copione per domani”, ha esclamato il professionista di Rai Uno che con molta probabilità in autunno tornerà alla guida del game show del preserale, L’Eredità. Dopo tale battuta, tutti hanno riso in studio e alla fine è stato proprio Maikol a vincere.