Niente soldi, Arisa fuori di Amici 21: “Problemi personali”. Il pesante rumor di Signorini

Arisa e l’addio ad Amici dovuto a problemi personali

Aria di cambiamenti nel cast della 21esima edizione di Amici che, rispetto agli altri anni nel 2021 renderà il via a settembre. Per iniziare, Arisa non farà più parte della gruppo dei professori di canto dello storico talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La clamorosa notizia, da in esclusiva dal portale web Dagospia, ha spiazzato praticamente un po’ tutti.

Inizialmente si è parlato di una trattativa molto complicata che non è andata in porto. Ma cos’è accaduto realmente? Stando al blog Davidemaggio, il primo ostacolo è dovuto alla decisione di Rosalba Pippa di partecipare al reality show, ormai targato Sky, Pekin Express. Un’esperienza che però avrebbe causato l’assenza della cantante nel programma della Fascino PGT. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo nel format che nella stagione 2021/2022 durerà di più.

Arisa e la proposta a Pechin Express

Di conseguenza, stando a Davidemaggio, la cantante Arisa avrebbe scelto uno solo dei due format, ovvero il talent Amici di Maria De Filippi. La produzione del programma però, per tenersela stretta dato che la concorrenza le avrebbe offerto ben 200 mila euro, avrebbe deciso di aumentare lo stipendio per la scuola televisiva di Canale 5.

Successivamente, però, ci sarebbe stato un nuovo ripensamento da parte di Rosalba Pippa per ragioni strettamente personali. Intanto, la produzione avrebbe cercato di capire chi poter ingaggiare per prendere il post dell’interprete di ‘Sincerità’.

New entry ad Amici 21: Raimondo Todaro

Il sostituto è stato trovato immediatamente. Infatti, il ballerino siciliano Raimondo Todaro, che di recente ha lasciato Ballando con le Stelle dopo 15 anni ha trovato lavoro ad Amici di Maria De Filippi. Così ci sarebbe stata una trattativa, che ha coinvolto anche Lorella Cuccarini, la quale nella 21esima edizione del talent show Mediaset non si occuperà più di danza bensì di canto.

Subito dopo, però, Arisa si sarebbe di nuovo fatta viva con la Fascino PGT. Ma forse il suo ripensamento è avvenuto troppo tardi. C’è da capire se fino all’avvio del programma avverranno delle nuove rivoluzioni sul cast.