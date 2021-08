C’è del tenero tra Emanuela Tittocchia e Can Yaman? Lei: “La bellezza si vede”

Emanuela Tittocchia si fa una foto col divo turco Can Yaman

Dopo la sua breve esperienza in Honduras per la 15esima edizione de L’Isola dei famosi, Emanuela Tittocchia è tornata alla vita di tutti i giorni. Al momento l’attrice di Centovetrine si trova in vacanza e nelle ultime ore ha fatto un incontro davvero inaspettato.

Ovviamente la donna ne ha approfittato immortalando quel momento speciale con una foto che poi puntualmente ha condiviso sul suo profilo Instagram. In poche parole l’ex naufraga ha fatto sapere ai suoi follower di aver incontrato la star turca delle soap opera, Can Yaman. Come era prevedibile, la Tittocchia alla vista del bel 31enne si è lasciata andare ad una serie di complimenti: “La bellezza si vede”.

Emanuela Tittocchia felice di stare al fianco di Can Yaman

L’ex naufraga Emanuela Tittocchia che in Honduras ha avuto alcune scaramucce con alcuni concorrenti de L’Isola dei Famosi 15, su Instagram ha postato uno scatto che sicuramente non è passata inosservata ai suoi follower.

Nello specifico, l’attrice di Centovetrine si è mostrata sorridente al fianco del protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno, sempre al centro del gossip per la relazione sentimentale con il volto di Dazn, Diletta Leotta. La donna, nella parte iniziale della didascalia inserita nella foto in questione ha scritto: “Laureato in giurisprudenza, parla cinque lingue, è gentile ed educato“. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

La reazione del popolo del web

In conclusione, l’ex naufraga Emanuela Tittocchia dopo aver detto che Can Yaman è famoso in tutto il Pianeta, ha sottolineato anche: “Sono felice di averlo conosciuto ieri sera”. Come ere prevedibile, sotto il suo post con il 31enne turco non sono mancati commenti, anche da parte delle ammiratrici dell’attore di soap.

“Che bello il nostro Can Yaman“, “Che fortuna è bellissimo”, “Belle parole su Can, mi fa piacere sentire questo, la sua bellezza è pazzesca, ma c’è ben altro”, “Un figo pazzesco, ma anche tu non scherzi. Ti sto bonariamente invidiando sappilo!”, hanno scritto le fan.