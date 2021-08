Oroscopo 8 agosto 2021, classifica: Leone primi, Pesci si riprendono a fatica

I nati sotto il segno del Leone stanno vivendo un momento particolarmente florido. I Pesci sono un po’ agitati, mentre i Cancro dovrebbero rilassarsi. Scopriamo le previsioni dell’Oroscopo di domenica 8 agosto segno per segno.

Oroscopo primi sei segni

1 Leone. I nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo molto florido della propria esistenza. Ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo, ma dovete essere abili a cogliere le situazioni al volo. Dal punto di vista delle relazioni, invece, meglio essere cauti se avete a che fare con persone appartenenti alla cerchia dei segni di fuoco.

2 Toro. Anche per voi si prospettano giorni particolarmente avvincenti. Nel lavoro ci sono delle sorprese, non disperate. Dal punto di vista delle relazioni, invece, i rapporti stabili non dovrebbero subire nessun problema. Quelli nati da poco tempo, invece, potrebbero trovarsi dinanzi degli ostacoli, che saranno certamente superati con il dialogo.

3 Vergine. Dopo aver vissuto qualche giorno di incertezza dal punto di vista delle faccende di cuore, L’Oroscopo del giorno 8 agosto denota un netto miglioramento. Oggi vi sentite sicuramente più tranquilli. Allo stesso tempo, però, non battete la fiacca e ricordate che chi si ferma è perduto.

4 Scorpione. Buoni risultati in campo professionale. Vi state abituando a nuove situazioni e questo potrebbe comportare un po’ di stress. Ad ogni modo, i momento è decisamente positivo, pertanto,, non abbattetevi. In amore state vivendo un periodo particolarmente sereno e florido. Approfittatene.

5 Acquario. Piccole soddisfazioni sul campo professionale riusciranno a donarvi un bel sorriso. Se state lavorando ad un progetto nuovo, forse è il caso di valutare con maggiore attenzione i pro e i contro.. Le relazioni interpersonali, invece, vanno a gonfie vele, specie con i segni d’acqua.

6 Cancro. Non fasciatevi la testa prima di cadere. Spesso tendete a farvi problemi anche laddove essi non sono reali. Non siate troppo irruenti. Le soddisfazioni arrivano poco alla volta, non dovete essere troppo frettolosi. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siate cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

7 Ariete. Se siete tristi o demotivati per qualcosa che è accaduto di recente e vi ha deluso, non disperate. A partire dalla prossima settimana sono previsti dei chiarimenti e dei cambiamenti. Le soddisfazioni arrivano per coloro i quali sanno aspettare. Sul lavoro, invece, dovrete cercare di essere un p0o’ più audaci.

8 Gemelli. Le stelle aiutano gli audaci. Ricordate che siete voi gli artefici del vostro destino, pertanto, se avete intenzione di raggiungere degli obiettivi, dovrete essere voi a fare di tutto per spiccare. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti a cui dovrete abituarvi. Non lasciatevi prendere dal panico, tutto si risolve con calma.

9 Bilancia. L’Oroscopo del giorno 8 agosto denota una giornata piuttosto fiacca in mattinata. partire dal pomeriggio, invece, ci sarà una leggera ripresa. Se siete rimasti male di qualcosa, non abbiate paura e non temete di commettere errori. Dire le cose con calma e tranquillità non è mai sbagliato, l’importante è non essere aggressivi.

10 Pesci. Lenta ripresa per voi. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati piuttosto provanti, pertanto, oggi potreste sentire il peso dello stress. Approfittate di questo giorno di festa per riposare un attimo ed evitare di cominciare la prossima setti8mana già stanchi.

11 Capricorno. Le iniziative e i progetti che avete sono tanti, tuttavia, essi non sempre riescono a trovare riscontro nella realtà. Non siate troppo frettolosi e aspettate che le situazioni si evolvano con tranquillità. Dal punto di vista professionale, questa settimana potrebbe essere molto impegnativa per molti di voi.

12 Sagittario. Periodo non propriamente positivo per voi. Sentite il peso di alcune responsabilità e questo potrebbe rendervi u7n po’ nervosi e agitati. Le stelle saranno dissonanti fino a martedì. A partire da mercoledì, invece, potreste ricevere qualche bella notizia che vi cambierà la giornata.