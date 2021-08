Michelle Hunziker soffre di una sindrome: “amici e parenti lo sanno”, cosa le causa terrore e panico

Michelle Hunziker fa una rivelazione inattesa

Michelle Hunziker in replica su Canale 5 All Together Now, nelle ultime ore si è confessata su Instagram. Parlando con quest’ultimi ha fatto sapere: “Ho una fobia, si chiama tripofobia”: parola di Michelle Hunziker. La conduttrice dice di aver paura delle superfici che presentano piccoli buchi o protuberanze.

Una paura di cui sono a conoscenza anche gli amici e i parenti di Michelle Hunziker, che si concede ad una serie di domande dei followers. “Ci sono dei momenti in cui sono triste”. Dopo tale confessione, è arrivata una domanda più intima, legata alla presunta crisi con il marito Tomaso Trussardi. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha confidato la professionista Mediaset.

La conduttrice e il marito sono in crisi?

Nelle ultime ore Michelle Hunziker ha deciso di perdere un po’ di tempo coi follower di Instagram rispondendo ad alcune delle loro domande. “Ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”, ha continua a raccontare la conduttrice di Striscia la Notizia.

E qualcuno sui social ha iniziato a pensare che ci possa o essere riferimenti al suo matrimonio con lo stilista Tomaso Trussardi. La soubrette svizzera ha detto ancora una volta di essere una persona sempre positiva, anche nei momenti difficili. Per caso la voce di una loro presunta crisi coniugale è vera?

Michelle Hunziker nega di essere in crisi col marito Tomaso Trussardi

Dopo che qualcuno ha iniziato a pensare di una possibile crisi, è giunta puntuale la secca smentita da parte di Michelle Hunziker. Sempre su Instagram, la conduttrice elvetica ha detto: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”.

La soubrette continua ad essere una delle presentatrici più amate del nostro Paese, da anni infatti è alla conduzione di Striscia la Notizia e al timone di All Together Now. “Avevo una vita molto semplice, non l’avrei mai pensato”, confessato la donna.