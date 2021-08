Tara Gabrieletto è tornata con Cristian Gallella? Lei sbotta: “Ora basta, delego i miei legali” (FOTO)

In questi giorni si è parlato di un ipotetico ritorno di fiamma tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. I due hanno interrotto il loro matrimonio un po’ di tempo fa, per motivi che risultano ancora ignoti. Ad ogni modo, nell’ultimo periodo sembravano essere tornati insieme.

Il popolo del web ha no9tato alcuni dettagli, al punto che ha cominciato ad avanzare delle ipotesi sulla questione. I commenti espressi, però, non sono affatto piaciuti alla donna, che infatti ha sbottato su Instagram furiosa. Vediamo cosa è successo.

Le voci su Tara e Cristian Gallella

Un po’ di temp0 fa Tara Gabrieletto aveva annunciato di essersi separata dal marito Cristian Gallella. I due si conobbero a Uomini e Donne diversi anni fa e, dopo tanti tira e molla, decisero9 di convolare a nozze. Dopo un po’ di tempo, però, le cose cominciarono ad andare male. I due arrivarono addirittura a p0rendere la decisione di separarsi. A parlare dell’accaduto è sempre stata solo Tara, in quanto Cristian ha un account Instagram che non usa quasi mai.

Nell’ultimo periodo, però, qualcosa tra i due sembrava essere cambiato. Tara si era mostrata sui social con al polso un braccialetto sul quale c’era scritto il nome Cristian. Questo, unito ad altre segnalazioni, ha fatto credere ai followers della dama che qualcosa tra i due stesse cambiando. Proprio per tale ragione, diverse persone hanno cominciato a parlare di questo argomento commentando l’ipotetico riavvicinamento tra i due ex volti di Uomini e Donne. Le parole e le indiscrezioni trapelate, però, non sono affatto piaciute alla protagoni8sta. Per tale ragione, ha dato luogo ad uno sfogo sui social.

Lo sfogo della Gabrieletto

Tara Gabrieletto ha eso9rtato tutte le persone che hanno parlato dell’ipotetico ritorno di fiamma con Cristian Gallella a tacere. La dama ha detto di essere stufa di trovarsi, suo malgrado, sempre al centro di pettegolezzi. Come già detto in passato, nel caso in cui dovesse esserci qualcosa da comunicare ai fan in merito alla sua vita sarà lei stessa a dare tutte le informazioni del caso.

Fino a quando questo non accadrà vuo9l dire che non c’è nulla da raccontare. Allo scop0o di rendere maggiormente esaustivo il concetto, la donna ha aggiunto anche altro. In particolare, ha detto che se non si smetterà di parlare di lei, provvederà immediatamente a delegare i suoi legali affinché risolvano la questione nelle sedi opportune.