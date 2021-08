Federica Panicucci stronca la tizia che insulta Bacini: “Ma quanto è brutto?” Lei: “Ti do un suggerimento…”

Federica Panicucci in vacanza con il compagno

In attesa di vederla nuovamente alla guida di Mattino 5, Federica Panicucci al momento si trova in vacanza insieme ai figli e al suo compagno. Tuttavia, nelle ultime ore la professionista toscana ha avuto una feroce replica su Instagram. Per quale motivo?

La conduttrice si sta rilassando al fianco del suo amato Marco Bacini, e stando alle foto che posta sui social, l’artista Mediaset è sempre in forma smagliante. Infatti presenta un fisico scolpito, al punto da far invidia alle ragazzine, e addominale perfetto. Ma l’oggetto di critiche non è lei, bensì dell’uomo con cui vorrebbe convolare a nozze.

La pesante critica a Marco Bacini

Per il secondo anno consecutivo, niente Maldive per la coppia formata da Federica Panicucci e Marco Bacini. Purtroppo i due devono rinunciare alla loro meta preferita per le loro vacanze estive, ma in tempo di pandemia, per evitare ulteriori problemi, la conduttrice toscana è l’imprenditore hanno optato per una estate italiana. Ovvero un’escursione tra Forte dei Marmi e la Sicilia, a Sciacca.

Ed ecco così che qualche utente web, in fondo ad uno scatto di coppia condivisa dalla professionista Mediaset, ha messo in dubbio il suo rapporto col compagno. Un’internauta, infatti, ha scritto che Bacini: “È proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello”.

La replica di Federica Panicucci e Marco Bacini

Ovviamente, Federica Panicucci non è rimasta a guardare, sbottata do contro il leone da tastiera. La professionista toscana, nonostante sia un vacanza si è scomodata nel zittirla. “Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate”, ha scritto la compagna di Marco Bacini.

Un commento che ha raccolto una serie di risposte di approvazione, quello della conduttrice Mediaset. E nel dibattito si è inserito anche il suo compagno, che ha commentato in questo modo: “Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022”.