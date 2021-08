Ballando con le Stelle, Samanta Togni su Milly Carlucci: “Mai più”, dopo l’addio è finita male

Samanta Togni e l’addio a Ballando con le Stelle

Nelle ultime settimane sono saltate fuori delle storie di tensione da Ballando con le Stelle, il talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e che tornerà a settembre con la 16esima edizione.

Dopo la querelle a distanza tra la padrona di casa e Raimondo Todaro, che ha detto addio dopo 15 anni per andare ad Amici, ora è il turno di un’altra ex protagonista. Stiamo parlando di Samantha Togni che per lungo tempo ha fatto parte del case dei danzatori professionisti. Cosa ha confessato la donna?

La verità sull’addio al programma di Rai Uno

A distanza di qualche anno dall’addio a Ballando con le Stelle da parte di Samanta Togni, si viene a conoscenza che il rapporto di quest’ultima sempre con la padrona di casa Milly Carlucci si è parecchio raffreddato. Infatti, la ballerina e la conduttrice abruzzese non si sentono più. E la conferma è giunta direttamente dall’ex volto del programma di Rai Uno che tra un mese tornerà di nuovo in onda.

La donna lo ha fatto attraverso una recente intervista concessa al periodico DiPiù. Ai tempi, la danzatrice decise di lasciare il format perché era alla ricerca di nuovi stimoli. E ancora, propose a Milly Carlucci di fare la giurata, ma quest’ultima rifiutò, confermando la giuria precedente.

Rapporti tesi tra Samanta Togni e Milly Carlucci

Intervistata dal settimanale DiPiù, Samantha Togni a distanza di anni ha detto: “Sono stata benissimo in quello studio. Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure. Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima. Ballando è nel mio cuore e l’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa”.

In poche parole, non è finita nel migliore dei modi, tanto che Milly Carlucci non era presente nemmeno alla cerimonia nuziale della ballerina professionista, che si è celebrata nel febbraio del 2020, qualche settimana prima che in Italia esplodesse la pandemia da coronavirus. La donna si è sposata con Mario Russo, che è un chirurgo plastico.