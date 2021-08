Anna Falchi, volano parole grosse su Rai Uno: “Hai visto, tutti davanti…non ho parole”

Anna Falchi nervosa per una negligenza degli autori di Uno Weekend

Per l’ennesima volta Anna Falchi ha letteralmente perso le staffe in diretta tv. E’ accaduto in una recente puntata di Uno Weekend, il format mattutino in onda su Rai Uno e condotto da lei insieme a Beppe Convertini. L’appuntamento del 7 agosto era ricco di ospiti, servizi e collegamenti.

E proprio uno di questi ha scatenato un certo nervosismo alla padrona di casa che a settembre sarà alla guida de I Fatti Vostri. In collegamento con il signor Nicola, che sta per sposarsi, l’inquadratura della conduttrice è stata rovinata da ben tre autori del programma che a distanza di qualche istante l’uno dall’altro sono passati davanti la telecamera lasciando la presentatrice a bocca aperta. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nello studio del format che va in onda solo nel fine settimana.

Anna Falchi ha un duro sfogo con Beppe Convertini

Qualche istante dopo, ovvero quando l’inviato di Uno Weekend ha iniziato la sua intervista al futuro sposo, la padrona di casa Anna Falchi, sapendo di non essere inquadrata e pensando di avere il microfono chiuso, ha avuto un duo sfogo.

Nello specifico, si è avvicinata al il suo collega Beppe Convertini, dicendo: “Tutti davanti alla telecamera sono passati cioè, sono passati tutti davanti, io non ho parole, ero così”. Rendendosi conto di aver commesso un grosso scivolone, l’ex conduttore di Linea Verde si è lasciato andare in una risata seguita poi da quella dell’attrice.

Una serie di imprevisti tecnici a Uno Weekend

Ma non è finita qui. Infatti, durante la messa in onda della puntata di Uno Weekend di sabato 7 agosto 2021 la pazienza di Anna Falchi e Beppe Convertini è stata messa più volte a dura prova. Tanti infatti i problemi tecnici.

Ad esempio, anche con il collegamento sul Meteo con Germano Di Leo, bruscamente interrotto per poi essere ripristinato alla fine del programma Rai. Nonostante ciò, i due padroni di casa sono riusciti a reagire ai vari imprevisti con professionalità e qualche grassa risata.