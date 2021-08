Uomini e Donne, Cristian e Tara stanno insieme? Lei sbotta: “Siete pregati di smetterla, delego i miei legali”

Cristian Galella e Tara Gabrieletto sono tornati insieme?

Dopo l’addio avvenuto circa un anno fa, c’è un ritorno di fiamma tra Cristian Galella e Tara Gabrieletto, la coppia nata al Trono classico di Uomini e Donne? E’ questo il quesito che da qualche giorni in tanti si stanno ponendo dopo aver notato una serie di indizi. Ovvero una serie di circostanze che lasciavano intendere che tra i due ex innamorati fosse ritornata la pace.

Per questo motivo nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro del web co n varie ipotesi su una possibile reunion. A quel punto è intervenuta in prima persona l’ex corteggiatrice che ha voluto fare chiarezza utilizzando un tono abbastanza forte contro coloro mettono in giro delle fake news.

Un indizio fa sognare i fan della coppia

Come tutti ben sanno Tara e Cristian si sono conosciuti al Trono classico di Uomini e Donne, si sono scelti e alla fine hanno deciso di vivere insieme. Tuttavia dopo il matrimonio qualcosa è cambiato e dopo tempo i due hanno deciso di lasciarsi. Recentemente però, alcuni follower della Gabrieletto hanno notato che quest’ultima in alcune Stories su Instagram indossava un braccialetto con su il nome del marito.

Tale indizio ha portato tanti seguaci a pensare che tra l’ex tronista e la ragazza fosse tornato il sereno dopo la tensione dei mesi scorsi. Ma qual’è la verità. Sono davvero tornati insieme? Dopo che la notizia è diventata virale sui social e in rete, l’ex corteggiatrice è sbottata di IG, dicendo: “Sarebbe bello se la gente imparasse a tenere a freno mani e lingua”.

Tara Gabrieletto perde le staffe sui social e minaccia denunce

Ma non è finita qui. Tara Gabrieletto sempre su Instagram ha precisato a tutti di aver sempre messo la faccia in tutto quello che riguardava, cosa che avrebbe fatto anche in questo caso. Quindi, se ci fossero state delle novità legate alla sua vita sentimentale di certo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe messo al corrente tutti i suoi follower.

“Siete pregati di farla finita perché non ho intenzione di passare le mie vacanze dietro queste cavolate. Delego direttamente i miei legali”, ha tuonato l’ex moglie di Cristian Galella ancora che non ha per nulla digerito le voci che da qualche giorno circolano sul suo conto e su quelle dell’ex tronista.