Selvaggia Roma affonda Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “Fine della love story”

Amicizia al capolinea per Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

E pensare che all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si erano promessi che la loro amicizia una volta usciti sarebbe continuata a lungo. Purtroppo non è stato così, infatti i due ex gieffini da qualche tempo non si rivolgono più la parola. Anzi, recentemente si sono lanciati anche delle frecciatine velenose a distanza.

Addirittura è dovuta intervenire anche Alba Parietti, madre dell’imprenditore piemontese. Nelle ultime ore, però, sulla vicenda ha voluto dire la sua un0altra ex inquilina della casa più spiata d’Italia, ovvero Selvaggia Roma. Quest’ultima ha vissuto da vicino il rapporto tra i due ragazzi e ora ha lanciato una shade ad entrambi, a in particolare contro Oppini junior.

La frecciata di Selvaggia Roma

Recentemente, attraverso delle Stories su Instagram, Selvaggia Roma ha commentato la fine dell’amicizia tra il rampollo meneghino e l’imprenditore piemontese. “Ragazzi, ci ho messo una settimana prima di sentirmela di commentare la fine delle più appassionanti love story del 2021. Oppini ma cosa mi combini?”, ha esordito l’ex gieffina sul noto social network.

Inoltre, quest’ultima si è scagliata contro il figlio di Alba Parietti, chiedendosi come mai avesse pronunciato delle frasi omofobe al di fuori della casa di Cinecittà e mai quando era al Grande Fratello Vip 5. “Aspetta, giustamente perché là non ti conveniva”, ha asserito l’ex di Temptation Island affermando che il ragazzo non ha detto nulla per rimanere più a lungo nel loft più spiato d’Italia.

Selvaggia Roma critica Oppini e dà un consiglio a Zorzi

“Caro Oppini, il tempo è sempre gentiluomo”, ha proseguito Selvaggia Roma su Instagram, facendo intendere ai suoi follower che Francesco Oppini possa avere sfruttato l’amicizia con Tommaso Zorzi. Il motivo? Quest’ultimo essendo influencer è molto seguito sui vari social, quindi poteva avere un ritorno di immagine.

“Tommy? Meglio solo che male accompagnati, pace e amore”, ha proseguito l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Inoltre, la ragazza ha voluto dare un suo personale consiglio al rampollo milanese, che in un primo momento aveva creduto molto in questa amicizia con il figlio di Alba Parietti, al punto da ammettere di essersi preso una cotta per lui.