Maurizio Costanzo al veleno contro Gianmarco Onestini “Basta con i mezzi vip che vivono di reality”

Maurizio Costanzo contro coloro che di lavoro fanno i concorrenti nei reality

A quanto pare, ad uno dei decani della televisione italiana iniziano ad infastidire a essere tutti coloro che partecipano a dei reality show uno dietro l’altro con il solo scopo di rafforzare la propria visibilità e un posto fisso sul piccolo schermo.

A tuonare è Maurizio Costanzo che in questo caso si è scagliato duramente, puntando il dito contro Gianmarco Onestini, fratello di Luca che era un ‘ex tronista di Uomini e Donne, trasmissione condotta da sua moglie Maria De Filippi. Infatti, il ragazzo dopo aver partecipato al Grande Fratello di Barbara D’Urso è approdato in Spagna tentando la stessa strada, piazzandosi molto bene in tutti i reality a cui ha partecipato. L’ultimo Supervivientes 2021, dove è arrivato secondo.

Maurizio Costanzo contro Gianmarco Onestini

A tal proposito, Maurizio Costanzo sul magazine Nuovo Tv dove gestisce una rubrica il giornalista romano non ha esitato a bocciare tutti questi personaggi pseudo-televisivi che vanno avanti con questo smisurato della ricerca della visibilità.

Per tale ragione, il marito di Maria De Filippi ha risposto ad una domanda di una lettrice del settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Questa si chiedeva se fosse giunta l’ora di porre fine a questi personaggi che girano per i reality show in Italia e all’estero alla ricerca di popolarità. La replica del professionista capitolino non è tardata ad arrivare, dicendo: “Mi trova d’accordo. Senza nulla togliere a Gianmarco Onestini, credo che la tv abbia bisogno di professionisti”.

Luca Onestini a supporto del fratello Gianmarco

Recentemente, Luca Onestini a supporto del fratello più piccolo Gianmarco ha criticato aspramente il meccanismo del televoto di Supervivientes, ovvero la versione spagnola della nostra Isola dei famosi.

Secondo l’ex tronista avrebbe danneggiato a suo avviso il consanguineo: “È molto triste. Ho tutti i messaggi da parte di ragazzi che hanno tentato di votare per Gianmarco, ma non gli è stato permesso. Credo che tutto questo sia molto triste e credo che vincere così, non sia vincere. È molto brutto. Se fossi il vincitore, sarei triste per questo”. Anche se avesse vinto il reality show iberico, per Costanzo, l’ex naufrago Onestini Junior di certo non sarebbe diventato un proffesionista della tv.