Barbara D’Urso in vacanza, la foto in bikini scatena critiche e apprezzamenti: lato B da urlo

Barbara D’Urso in vacanza si rilassa nella sua piscina

Nonostante Barbara D’Urso ha abbia varcato la soglia dei 60 anni da qualche anno ha sempre un fisico incredibile e da far invidia alle ragazzine. L’ultima foto condivisa dal suo seguitissimo account profilo Instagram, che contra circa tre milioni di follower, ha scatenato tutto il popolo social.

La padrona di casa di Pomeriggio Cinque che tornerà a settembre in una versione ridotta e rivoluzionata, al momento si trova in vacanza. Carmelita si sta godendo il sole e l’acqua della piscina della sua villa in Toscana e non dimentica di stuzzicare tutti coloro che la seguono su IG con degli scatti provocanti. Tuttavia, la sua iniziativa ha scatenato per l’ennesima volta l’ira degli haters.

La foto in bikini scatena i social

L’ultimo scatto social che Barbara d’Urso ha condiviso nelle ultime ore la mostra di spalle, in bikini, mentre è immersa in acqua per metà. La piscina che si trova nella sua villa in Toscana sfiora il suo lato B da urlo, ma non lo copre totalmente evidenziato dal costume fiorato. Nonostante la professionista napoletana ha 64 anni presenta ancora un fisico statuario e l’immagine in questione ha infiammato il web. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

Uno scatto del genere non poteva che scatenare i commenti da parte dei follower ma anche dei cosiddetti leoni da tastiera. In tanti si sono complimentati con Barbara D’Urso, mentre altri hanno insinuato che quest’ultima sia ricorsa al Photoshop per dei fotoritocchi. Le sostenitrici la difendono chiamando in causa l’invidia delle persone. Ovviamente la diretta interessata anche stavolta non ha voluto replicare alle critiche.

“Ma figurati se lei è così magra…ha il culotto e un po’ di pancia, anche le braccia sono troppo magre per essere lei però ha le ciabatte di Valentino”, ha scritto un utente. “E io sono babbo natale ….. ma finiscila”, ha riportato un altro internauta. “Io spero che tolgano l’uso dei filtri… poi vediamo quante come te a prendere in giro le persone”, ha aggiunto un altro ancora.