Uomini e donne, due ex cavalieri debuttano al cinema: “Ciak si gira”

Due ex cavalieri di Uomini e donne debuttano al cinema

In arrivo grandi novità per due ex personaggi del torno over, ma anche per i fan di Maria De Filippi. Sossio Aruta, storico ex cavaliere del format, dopo un lungo periodo di pausa dal lavoro è pronto per un nuovissimo progetto. Quest’ultimo ha fatto sapere che presto debutterà al cinema e accanto a lui ci sarà anche un altro grandissimo personaggio. Il compagno di Ursula Bennardo ha pubblicato nelle ultime ore un post sul suo account Instagram anticipando qualche dettaglio sul progetto.

Sossio Aruta debutta al cinema

E’ tutto pronto per uno strano week end al mare, ha fatto sapere l’ex cavaliere di Uomini e donne, ormai al settimo cielo. Sossio Aruta si è detto felice e soddisfatto di questo progetto ed è pronto a debuttare al cinema per la prima volta. Dopo n lungo periodo senza lavoro e in forte crisi, il compagno della Bennardo finalmente è di nuovo contento. Il 50enne è stato scelto nella pellicola con un ruolo molto particolare, ovvero un malvivente.

Nelle immagini è possibile vederlo mentre prende in ostaggio una donna, minacciando con un’arma da fuoco chi gli sta davanti. Ma a quanto pare accanto a lui troveremo anche un altro personaggio molto amato del torno over: stiamo parlando di un ex di Gemma Galgani.

Due ex cavalieri di Uomini e donne al cinema

Sossio ha anche condiviso con i suoi fan la locandina del film, dove sono presenti anche gli altri protagonisti. La pellicola è stata scritta da Alessandro Ingrà e Marco Frosini nel 2013 ed è stata modificata più volte. Purtroppo, la pandemia ha rallentano ancora di più il lavoro ma adesso pare sia tutto pronto.

Le location scelte si dividono tra Toscana, tra Pistoia, Vada e Valdarno e come già detto in precedenza accanto ad Aruta troveremo anche un altro suo “collega”. Si tratta di Giorgio Manetti ex storico di Gemma Galgani. Inutile dire che la notizia ha portato molta curiosità tra i fan del programma della De Filippi.