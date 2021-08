Caduta Libera, svelato finalmente cosa c’è sotto la botola -VIDEO

Caduta Libera è senza dubbio uno dei programmi più amati di Canale 5. Da tempo, il pubblico da casa si chiede cosa ci sia sotto la botola e perchè c’è tanto mistero … Infatti la domanda che tutti si pongono è: cosa succede ai concorrenti quando cadono giù nel vuoto? Vediamo insieme cosa abbiamo scoperto.

Maria Teresa Ruta svela cosa c’è sotto la botola

Gerry Scotti non ha mai voluto svelare nel dettaglio dove cadono i concorrenti ma tempo fa un ex partecipante si è lasciata sfuggire un piccolo dettaglio. Si tratta di un personaggio dello spettacolo, ovvero di Maria Teresa Ruta che anche lei come tanti suoi colleghi hanno deciso di mettersi in giorno a Caduta Libera. L’ex gieffina durante una chiacchierata con Giulia Salemi ha dichiarato:

Nel contratto c’è scritto che non puoi dire nulla, né cosa c’è sotto la botola né quanto è alta. Certo, il vuoto d’aria si sente, a me è volata tutta la gonna. Ora però non potrei più partecipare perché ho già fatto 60 anni, a Caduta Libera prendono solo gli under 60 proprio per via della botola. Ti fanno una piccola assicurazione in caso di incidente, ma non vogliono rischiare”.

Caduta Libera perchè tanto mistero?

Tempo fa a raccontare la propria esperienza a Caduta Libera ci ha pensato anche un’altra show girl. Cecilia Rodriguez, durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip ha spiegato come dentro la botola ci siano tantissimi cuscini di gomma piuma necessari per rendere meno pericolosa la caduta. Si tratterebbe dunque di un enorme “letto” pieno di telecamere.

La redazione, infatti, attraverso i video segue ogni salto nel vuoto fatto dai concorrenti al fine di assisterli ed essere pronti ad intervenire in caso di problematiche o incidenti.Ma quanto torna Gerry Scotti in onda? Stando agli ultimi aggiornamenti, Caduta Libera dovrebbe partire dal prossimo 30 agosto con le nuove puntate.

Intanto, però, il presentatore pavese si prepara anche per Tu sì que vales, lo show del sabato sera di Maria De Filippi con Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Infine, secondo alcune indiscrezioni potrebbe condurre La domenica del villaggio – che dovrebbe andare in onda in prima serata.