Brosio, l’ex Marialaura De Vitis ha già un altro fidanzato: Paolo ha reagito male

La storia finita tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis

E’ passato solo un anno da quando c’è stato il primo incontro, a Forte dei Marmi in Versilia, tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis. Quest’ultima, che prima della pausa estiva ha fatto il giro di alcune trasmissioni Mediaset, era la giovane fidanzata del giornalista toscano e storico ex inviato del Tg4.

Quando la ragazza si è recata nelle trasmissioni di Barbara D’Urso in tanti le hanno puntato il dito contro, mettendo più volte in discussione la veridicità dei suoi sentimenti nei confronti dell’ex gieffino. Nelle ultime ore si è diffusa una voce che ha del clamoroso.

Marialaura De Vitis si è messa insieme al rapper Lollo G

Dopo una breve storia d’amore, prima dell’estate Paolo Brosio e Marialaura De Vitis hanno troncato. E ora si è venuto a conoscenza che lei, modella e influencer, ha già una nuova relazione sentimentale, con il rapper 21enne Lollo G, alias Lorenzo Orsini.

A quanto pare, i due si sarebbe conosciuta per questioni professionali, così come ha raccontato la giovane in una recente intervista concessa al magazine Diva e Donna. Il cantante doveva girare il videoclip del brano musicale dal titolo ‘Voglia di te’. L’agenzia della De Vitis ha proposto quest’ultima che è stata scelta come protagonista del filmato. Quindi, l’incontro e la passione che è scoppia dopo il lavoro.

Paolo Brosio ha reagito male alla nuova storia d’amore della sua ex

Ma non è finita qui. Il fatto è che il 64enne Paolo Brosio non avrebbe per nulla digerito la nuova relazione sentimentale della sua ex compagna Marialaura De Vitis. Già, il giornalista toscano lo hanno invitato all’evento Vip Master, dove era atteso proprio con la ragazza, in veste di amico.

Ma quando l’ex gieffino è venuto a conoscenza che all’evento doveva esserci anche il nuovo fidanzato di lei, il rapper Lollo G, ha preferito non presentarsi. “Paolo è geloso, ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”, ha affermato l’influencer nell’intervista rilasciata al periodico Diva e Donna.