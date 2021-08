Pomeriggio Cinque, orario ridotto: le novità sulla trasmissione di Barbara D’Urso

Pomeriggio Cinque torna ma in orario ridotto

Rispetto agli ultimi anni, dal prossimo settembre Pomeriggio Cinque avrà un orario ridotto. In più, il contenitore televisivo condotto da Barbara D’Urso non si occuperà più di gossip e cose del genere. Dopo la pausa estiva, Carmelita è pronta a tornare sul piccolo schermo. Il format, però, non sarà esattamente uguale all’anno scorso.

Infatti, la 14esima edizione avrà una durata inferiore ridotta rispetto alle stagioni precedenti. In queste ultime settimane ci sono circolate numerose voci sui cambiamenti del programma di Canale 5 e in tanti hanno detto che ogni puntata si sarebbe accorciata di almeno un quarto d’ora. Altre indiscrezioni dicono che l’orario potrebbe essere dimezzato, passando dagli iniziali 90 minuti a 45.

Rivoluzione per il contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso

Stando a quanto riportato dal portale web TvBlog, con molta probabilità Barbara D’Urso andrà in onda alle 17.30, per terminare alle 18.45 circa per poi cedere la linea a Gerry Scotti con la nuova edizione di Caduta Libera che dovrebbe partire da fine agosto.

I vertici del Biscione, per la prossima edizione di Pomeriggio Cinque avrebbero preteso numerosi cambiamenti, compresa la scelta di un nuovo gruppo di autori. Quindi, sarà dato maggiore spazio all’informazione e attualità, con un taglio netto al trash e agli ospiti che arrivano dai reality show. Il format sarà in onda come sempre dal lunedì al venerdì.

Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso contro La vita in diretta di Alberto Matano

Come accennato prima, Barbara D’Urso sarà in onda da settembre col suo Pomeriggio Cinque e si scontrerà per il terzo anno consecutivo con Alberto Matano e La vita in diretta. A differenza della passata stagione, però, lo scontro non sarà alla pari, dato che il rotocalco di Canale 5 inizierà molto più tardi rispetto a quello di Rai Uno. Nell’edizione appena terminata, il contenitore condotto dal giornalista calabrese ha riscosso un successo davvero inaspettato.

L’ex mezzo busto del Tg1 ha rivoluzionato il programma, conquistando i telespettatori della prima rete e ottenendo un record oltre il 20% di share e più di due milioni di telespettatori. Mentre, Pomeriggio Cinque di Carmelita ha ottenuto una media di 1.948.000 spettatori e il 15.45% di share.