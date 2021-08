Oroscopo 9 agosto 2021: soluzioni per Cancro, Bilancia preoccupati

Le previsioni dell’oroscopo del 9 agosto invitano gli Ariete ad aprire gli occhi, i Pesci potrebbero essere delusi, mentre i Cancro troveranno delle soluzioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Una persona a voi vicina potrebbe colpirvi e lasciarvi senza parole. Meglio non essere frettolosi nelle decisioni in ambito professionale. Ci sono delle questio9ni da valutare con attenzione e che, a causa della fretta, potrebbero non andare per il verso giusto.

Toro. Siate audaci negli affari. Se ricoprite delle mansioni di spicco vi conviene essere decisi e risoluti. Le persone che vi circondano devono avere a che fare con una persona sicura di sé per stimarla ed avere fiducia. In amore, invece, potete essere un po’ più affabili e permissivi.

Gemelli. L’oroscopo del 9 agosto denota un inizio settimana un po’ fiacco. Se state pensando di cimentarvi in nuove esperienze lavorative, meglio aspettare ancora qualche settimana. In questo periodo siete un po’ confusi, specie su ci che vorreste fare nel vostro futuro.

Cancro. Per ogni problema c’è una soluzione, quindi non disperate. Non è il caso di lasciarsi sopraffare dall’ansia e dai sensi di colpa. Se avete commesso qualche errore di valutazione, non temete, tutto tornerà a posto nel giro di pochi giorni. In amore siate meno egocentrici.

Leone. Se siete in attesa di un chiarimento, meglio fare il primo passo. Non pretendete sempre che siano gli altri a fare cose per voi, talvolta dovete essere proprio voi a prendere in mano la situazione e fare in modo che le cose vadano nella direzione sperata.

Vergine. Siete in ansia per qualcosa. Ci sono molte cose a cui pensare in questo periodo, pertanto, è opportuno mantenere la calma. Dal punto di vista delle relazioni siate più attenti ai dettagli e alle esigenze del partner. In amicizia, invece, siete soliti dare tanto senza richiedere nulla in cambio.

Previsioni 9 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ troppo preoccupati del giudizio altrui. Badate meno alle apparenze e maggiormente alla sostanza delle cose. In ambito professionale dovete essere un po’ più sicuri di voi. Evitate di credere che ciò che facciano gli altri sia sempre migliore di ciò che fate voi.

Scorpione. Abituarsi a delle situazioni nuove potrebbe risultare particolarmente difficile in un primo momento, tuttavia, con il passare del tempo riuscirete a migliorare. Cercate di essere un po’ più affabili. L’Oroscopo del 9 agosto vi invita ad essere flessibili.

Sagittario. Le stelle sono ancora un po’ dissonanti, ma presto ci saranno dei miglioramenti. Dal punto di vista delle relazioni dovete essere un po’ più selettivi. La voglia di cimentarvi in una storia potrebbe incidere negativamente sulle vostre scelte. Non siate impazienti.

Capricorno. Buon momento per cominciare un nuovo rapporto, sia professionale sia sentimentale. Nell’ultimo periodo potrebbero esserci dei cambiamenti molto interessanti specie sul fronte della professione, fatevi trovare pronti e non abbattetevi mai.

Acquario. Finalmente qualche nodo verrà al pettine. Chi vi ha raccontato una bugia potrebbe uscire allo scoperto e far cambiare in modo considerevole l’opinione che voi avete su tale individui. Sul lavoro, invece, si prosp0etta una settimana piuttosto impegnativa.

Pesci. Le previsioni astrali della giornata odierna vi invitano a mantenere la calma. Se ci sono delle questioni in sospeso è meglio che vi fermiate un attimo a riflettere. Sul fronte dei sentimenti, tenete gli occhi ben aperti, non tutti sono sinceri con voi.