Simona Ventura ha una gaffe con Argentero, Mara Venier la stronca: “Non avrà digerito la pizza“ (FOTO)

Luca Argentero si complimenta con gli atleti italiani per le 40 medaglie vinte

Come tutti ben sanno domenica a Tokyo si sono concluse i giochi olimpici. La manifestazione internazionale ha decretato che l’Italia è una delle nazione che ha vinto tante medaglie, ben 40 di cui 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.

Per tale ragione, dopo la cerimonia di chiusura Luca Argentero ha festeggiato il traguardo raggiunto dagli atleti italiani condividendo un post sul suo account Twitter. Simona Ventura ha visto il tweet ed ha pensato che quel “40” fosse riferito al compleanno del noto attore che, stando a dei rumors, avrebbe avuto delle incomprensioni con Can Yaman per le riprese di Sandokan. (Continua dopo il post)

40…🥲🇮🇹🙌🏻 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) August 8, 2021

La gaffe di Simona Ventura su Argentero

Dopo essersi accorta della divertente gaffe, Luca Argentero ha replicato in maniera ironica a Simona Ventura, scrivendo: “Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso. E comunque ragazzi volo altissimo“. A quel punto, la conduttrice torinese con molta autoironia ha scritto: “Ahahahah dai ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me Luca“.

Ma il momento epico è giunto qualche minuto dopo con la battuta di Mara Venier fatta sotto al post di Trash Italiano sulla gaffe della sua eterna rivale. “Non avrà digerito la pizza“, ha scritto la padrona di casa di Domenica In. Una frecciata molto simpatica che fatto ridere un po’ tutti, forse anche SuperSimo cui i rapporti con la veneta non sono proprio distensivi. (Continua dopo il post)

#Mara che non perde occasione per lanciare una frecciatina a Simona Ventura pic.twitter.com/8erwWYyK0X — Agostino Cannella Campioni d’Europa 🏆🇮🇹 (@AgoCannella) August 8, 2021

Simona Ventura su Mara Venier e Barbara D’Urso

A quanto pare, Mara Venier non ha digerito la frecciatina velenosa che giorni fa la stessa Simona Ventura le ha lanciato durante un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Infatti, il giornalista in quella circostanza ha chiesto quali format preferisce tra quelli della professionista veneta e quelli della D’Urso.

SuperSimo ha risposto in questo modo: “Tra i programmi di Mara o Barbara? Tra loro due allora scelgo la pizza“. A distanza di giorni la moglie di Nicola Carraro si è vendicata a modo suo, divertendo tutto il popolo del web.