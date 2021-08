Orietta Berti soffia il posto ad Al Bano, Maurizio Costanzo: “La Rai ha fatto bene”

Maurizio Costanzo è d’accordo con la sostituzione di Al Bano con la Berti

Dopo una serie di rumors circolati in rete, qualche settimana fa è arrivata la conferma: Al Bano e Jasmine Carrisi non sono stati confermati a The Voice Senior. Una scelta che ha fatto discutere parecchio e che ha lasciato l’amaro in bocca al cantautore di Cellino San Marco e alla figlia. Al suo post, in giuria arriverà Orietta Berti, reduce dal tormentone ‘Mille’, insieme a Fedez e Achille Lauro.

A distanza di giorni, nella rubrica che cura all’interno del magazine Nuovo Tv, Maurizio Costanzo è intervenuto sulla vicenda, appoggiando la scelta della tv di Stato. “Giustamente, senza nulla togliere al mio amico Al Bano, la Rai ha scelto di sostituirlo con una cantante della stessa generazione ma che, in questo momento, ha un notevole seguito tra i giovani”, ha detto il marito di Maria De Filippi.

Il grande successo di Orietta Berti

Dopo il grande successo all’ultimo Festival di Sanremo e al singolo ‘Mille’ con Achille Lauro e Fedez, la grande Orietta Berti sta cavalcando nuovamente l’onda del successo e della popolarità. Forse quella della casa di produzione di The Voice Senior e della Rai ha approfittato di questo momento d’oro per ingaggiare la cantante emiliana.

Nella sua rubrica su Nuovo Tv, intitolata ‘Domande e Risposte’, Maurizio Costanzo ha analizzato il fenomeno dicendo: “Orietta Berti ha dimostrato di sapersi adattare ai tempi. Il brano inciso con Fedez e Achille Lauro sta spopolando ed è diventato un vero tormentone. Piace al pubblico anche per il sorriso e la simpatia che ha”.

La precisazione di Maurizio Costanzo sulla cantante emiliana

Non tutti la pensano come Maurizio Costanzo. Infatti, ad esempio qualche giorno fa Umberto Tozzi ha espresso un parere negativo su Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro definendoli ridicoli. Ora, invece, sulla rubrica che cura nel magazine Nuovo Tv, il giornalista romano ha espresso il suo giudizio sul futuro televisivo della cantante emiliana. “E’ difficile dire se le daranno un programma tutto suo”, ha concluso il marito di Maria De Filippi.