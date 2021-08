Giorgio Mastrota stronca il Grande Fratello Vip: “Non voglio farmi prendere in giro”

Giorgio Mastrota dice no al Grande Fratello Vip

Nel nuovo numero in edicola del magazine Vero Tv è contenuta una lunga intervista a Giorgio Mastrota. Quest’ultimi da anni è ormai il simbolo delle televendite e grazie a questo lavoro riesce ad ottenere degli ottimi guadagni. Durante la chiacchierata col giornalista l’uomo ha parlato del suo futuro. Il professionista ha detto che pensa più alla famiglia che al lavoro. Tuttavia, da giorni gira voce che il simpatico televenditore possa essere un concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Stando alla sua risposta, però, pare che Mastrotra non ambisca a partecipare ai reality show. “Mi piacerebbe fare della vera tv, ma da Bormio stando con i miei bambini non è fattibile. Ho fatto una scelta, stare con i miei figli e sono contento. Ai reality dico di no, perché andare via tre mesi e magari farsi prendere in giro?”, ha fatto sapere l’ex marito di Natalia Estrada. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato alla nota rivista.

Il televenditore vorrebbe fare altro in tv

Nonostante il rifiuto al Grande Fratello Vip, Giorgio Mastrota non disdegna affatto di lavorare in televisione. Anzi, il divertente televenditore spera che in futuro si passa allargare il suo raggio d’azione sul piccolo schermo.

Intervistato dal settimanale Vero Tv, il conduttore ha detto anche: “Sono uno da divertissement, mi ha ospitato Paolo Bonolis per fare uno scherzo ad Avanti un altro, abbiamo riso e scherzato. Sono stato vittima di quelli di Scherzi a parte. Sono stato in studio e a registrare mi sono divertito” .

Giorgio Mastrota ammette di guardare poca televisione

Nel corso della lunga intervista per il periodico Vero Tv, il televenditore Giorgio Mastrota ha parlato anche del suo rapporto con la televisione. In pratica, l’ex marito di Natalia Estrada ne guarda poco e nulla.

Ecco le sue parole: “La guardo poco, lo ammetto. Soprattutto cartoni animati con i bambini, loro ci capiscono decisamente più di me”. La sua ultima partecipazione sul piccolo schermo, che non fosse una televendita, risale a qualche mese fa ai Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show di Rai Uno condotto da Amadeus.