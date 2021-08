Maneskin, “Damiano molla il gruppo”: la bomba del noto giornalista, terrore tra i fan

Roberto Alessi sgancia un rumor sui Maneskin

Nelle ultime ore in rete è stata sganciata una bomba mediatica che ha dell’incredibile. Un’indiscrezione che riguarda i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021.

Ovviamente stiamo parlando della band Maneskin, ormai famosa in tutto il mondo. Il gruppo in questi mesi ha avuto una parabola ascendente iniziata alla popolare kermesse canora condotta da Amadeus su Rai Uno 1 che ormai grazie alla loro musica rock sta superando ogni confine. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato Alessi.

Damiano David lascia i Maneskin?

Nelle pagine della rivista Novella 2000, il direttore Roberto Alessi si occupato dei Maneskin, ma in particolare del leader del gruppo Damiano David. Infatti, tra le pagine del settimanale, il giornalista ed opinionista ha sganciato la seguente bomba mediatica: “C’è qualcuno che si prende la briga di chiamarmi per dirmi che Damiano David dei Maneskin presto se ne andrà dal gruppo. Un mitomane? Quel qualcuno cerca di pescare nel torbido, la verità è che i Maneskin hanno insieme, tutti e quattro, un progetto di più largo respiro”. Una notizia, che se venisse confermata, ha del clamoroso e che ha fatto preoccupare di non poco i loro fan.

Roberto Alessi è dubbioso sulla veridicità dell’indiscrezione

C’è da sottolineare che lo stesso Roberto Alessi ha preso la notizia con le pinze. Infatti, il giornalista e direttore di Novella 2000 ha dato del mitomane colui che gli ha telefonato per comunicargli il rumor. Quindi, Damiano David, il leader del gruppo, mollerà i suoi Maneskin? A dire il vero sembra quasi impossibile una scelta del genere e soprattutto azzardata. Tuttavia, nel mondo dello spettacolo nulla è scontato e per sempre.

La cosa certa è che per il 2022 i Maneskin hanno già programmato una tournée per tutta la Penisola, compreso l’atteso evento al Circo Massimo della Capitale. “Non a caso è tutto programmato per il prossimo anno quando finiranno il loro tour internazionale il 9 luglio 2022 al Circo Massimo”, ha concluso il giornalista sulla sua rivista.