Mara Venier, il dramma della malattia: “A letto bloccata”

E’ senza dubbio una delle conduttrici più amate ed apprezate del panorama televisivo. Stiamo parlando di Mara Venier e della sua carriera. La presentatrice, infatti, ha debuttato sul piccolo schermo negli anni novanta prima come attrice e poi come conduttrice.

Con il tempo, è riuscita ad occupare un piccolo spazio della domenica molto importante, fino ad arrivare ai giorni nostri. Pochi sanno, che Mara da anni, però, combatte con una malattia che molto spesso la tiene bloccata a letto. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Mara Venier e la malattia che la blocca a letto

Maa Venier sembra iniziare a non avere più le energie di una volta. Da anni soffre di una malattia che molto spesso la blocca a letto, impedendole anche di giocare col piccolo nipote. Si tratta nel dettaglio della spondilolistesi, una condizione patologica che causa il lento e progressivo spostamento delle vertebre.

Purtroppo i dolori sono molto forti e spesso e costretta a fare delle infiltrazioni ad acido ialuronico o cortisone. Nonstante questo, però, Mara ha ammesso che non riesce a stare senza far nulla e soprattutto a non prendere in braccio il suo ometto Claudio.

La conduttrice lascia davvero la tv?

Durante la scorsa stagione estiva, un pò per l’età, un pò per i problemi del marito, si è parlato tanto di un addio di Mara Venier da Domenica In. La prossima edizione del format, però, potrebbe davvero essere l’ultima. In attesa di capire chi potrà raccoglierne l’eredità, la Venier comunque è pronta a dare il massimo per le nuove puntate che dovrebbero partire già a settembre.

Intanto, sempre attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere di stare molto meglio dopo aver rischiato una paralisi facciale qualche mese fa. Come in molti ricorderanno, si è sottoposta ad un intervento per un impianto dentale. Non sarebbe dovuto accadere nulla ma purtroppo, la Venier dopo giorni ha accusato forti dolori fino a finire in ospedale.