Nuovo amore per Lucas Peracchi? Polemica sul web: “H portato due ragazze nel suo appartamento” (FOTO)

In questi giorni, Lucas Peracchi è finito al centro di un polverone mediatico in quanto pare abbia trovato un nuovo amore dopo Mercedesz Henger. A seguito di svariate tira e molla, i due protagonisti hanno deciso di interrompere la loro relazione.

I due, però, hanno prestato molta attenzione a non lasciar trapelare sui social le ragioni che li hanno spinti a fare questa scelta. Ad ogni modo, Lukas pare sia già riuscito a voltare pagina. Vediamo cosa è successo.

La segnalazione su Lucas Peracchi

Alcuni utenti del web hanno notato dei comportamenti strani da parte dell’ex fidanzato di Mercedesz Henger. Lucas Peracchi, infatti, è stato avvistato in compagnia di alcune donne, che abbia un nuovo amore?. In questi giorni, il giovane si trova in vacanza e ad allietare il suo soggiorno pare ci siano delle dame. Alcune fanno di deianira Marzano, infatti, hanno divulgato delle segnalazioni a riguardo.

Nello specifico, un utente ha detto di aver avvisato Peracchi in compagnia di due donne. L'utente in questione ha dichiarato di aver visto che tali ragazze siano addirittura entrate all'interno dell'appartamento del protagonista. A confermare parzialmente questa segnalazione, poi, è stato involontariamente il diretto interessato. Quest'ultimo ha pubblicato una foto dalla quale si evince una sagoma femminile.

La fine della storia con Mercedesz

Lucas è sdraiato su di un lettino a prendere il sole sulla spiaggia. Sul suo corpo, però, è riflessa una sagoma che sembra appartenere a tutti gli effetti ad una donna. La persona in questione potrebbe essersi seduta sulle gambe del ragazzo. Ad ogni modo, almeno per il momento, il diretto interessato non approfondito parola in merito a questi pettegolezzi. Per tale ragione non sappiamo se si tratta di mere segnalazioni infondate oppure se c’è della verità.

Anche Mercedesz, Dal canto suo, non è minimamente intervenuta sulla questione. La dama ha ripreso in mano la sua vita lontano dal suo ex fidanzato. Ricordiamo che la protagonista si allontana considerevolmente anche da sua madre Eva a causa del suo ragazzo. Questo anche perché l’ex attrice di film per adulti era profondamente contraria alla loro relazione. Adesso che la storia è giunto al termine, dunque, le due donne avranno finalmente trovato il modo di riconciliarsi? Per adesso non ci sono troppe informazioni in merito, quindi, non ci resta che attendere per saperne di più.