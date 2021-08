Aurora Ramazzotti, l’amara ammissione: “Meglio genitori separati che…”

Aurora Ramazzotti risponde alla domanda di un follower

Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con i suoi follower di Instagram, ben 2,1 milioni, rispondendo a qualche loro domanda. La figlia di Michelle Hunziker è particolarmente attiva sui social, dove spesso posta delle foto e dei video molto divertenti che la riguardano in prima persona, oppure che coinvolge i suoi familiari.

Ad esempio, recentemente un seguace senza giri di parole le ha domandato: “È giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solto per un figlio?”. La risposta della nuova inviata de Le Iene Show è stata epica. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato suoi social la fidanzata di Goffredo Cerza.

La risposta dell’influencer sui genitori separati

La 24enne Aurora Ramazzotti, replicando alla domanda del follower di Instagram, nelle Stories ha scritto: “Questa è delicata, però sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore e so che si può fare”.

Poi in un’altra Storia, la figlia di Michelle Hunziker a voce ha detto: “Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore. Io credo che il bambino se ne accorga e che questa cosa abbia un’influenza su di lui… per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione, la sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… no”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti e la separazione del padre Eros e della madre Michelle

La 26enne Aurora Ramazzotti si è sentita legittimata ad affrontare questo argomento, per quanto delicata, essendo figlia di due personaggi famosi: il cantante Eros Ramazzotti e la conduttrice Michelle Hunziker.

I due nel 2009, ovvero quando la ragazza aveva solo 14 anni, hanno deciso di troncare il loro matrimonio separandosi dopo una bellissima storia d’amore. Tuttavia, la nota influencer ha confermato che i genitori non le abbiano mai fatto mancare affetto ed attenzioni, anzi tutto il contrario. Risposta che è stata molto apprezzata da tutti coloro che la seguono sul noto social network.