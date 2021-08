Tina Cipollari, suo figlio compie 18 anni: la dedica commuove i fan (VIDEO)

Oggi, lunedì 9 agosto, il figlio maggiore di Tina Cipollari, Mattias, ha compiuto 18 anni. Per l’occasione, l’opinionista di Uomini e Donne ha voluto pubblicare dei video davvero molto toccante.

I fan della protagonista, infatti non hanno potuto fare a meno di apprezzare considerevolmente questo slancio d’affetto da parte della dama. Solitamente, infatti, il pubblico è abituato a vedere emergere il lato caratteriale pungente e spigoloso della donna, pertanto, tale dolcezza è stata molto apprezzata. Vediamo nel dettaglio.

La dedica di Tina Cipollari al figlio maggiorenne

In queste ore, Tina Cipollari ha pubblicato dei contenuti su Instagram dedicati a suo figlio. Il suo primogenito, infatti, quest’oggi è divenuto maggiorenne. Per celebrare questo giorno speciale, infatti, Tina ha raggruppato alcune immagini e video che lo vedono come protagonista e li ha pubblicati sul suo profilo Instagram. Dalle stories della dama, infatti, si evince tutto l’amore incondizionato che lei nutre nei confronti dei suoi figli.

A rendere ancora più emozionante il post in questione, poi, è stata anche la canzone di Elisa “A modo tuo” messa in sottofondo. A compiere 18 anni è stato Mattias, ovvero, il più grande. Oltre a lui, Poi, la Cipollari ha altri due figli avuti dal matrimonio con Kikò Nalli. Malgrado il loro legame matrimoniale si è aggiunto al termine, i due protagonisti continuano a nutrire una profonda stima reciproca. (Continua dopo il video)

Il silenzio di Kikò Nalli

Ad ogni modo, se Tina Cipollari ha voluto fare questa dedica a suo figlio che è divenuto maggiorenne, lo stesso non può dirsi per Kikò. L’hair-stylist, infatti, non ha pubblicato nessun tipo di post sul suo account Instagram dedicato a suo figlio. Ricordiamo che l’ex concorrente del GF vip sta attraversando un periodo alquanto complicato in quanto si è appena lasciato con la sua ex Ambra Lombardo.

Contrariamente a lui, invece, Tina sembra essere estremamente sereno in compagnia del suo attuale compagno Vincenzo Ferrara. Dopo aver attraversato un piccolo momento di crisi, i due pare abbiano appianato tutte le divergenze al punto da viversi serenamente il loro rapporto d’amore. In ogni caso, il pubblico da casa ha molto apprezzato il gesto della Cipollari nei confronti del suo primogenito. In molti, infatti, sono rimasti piacevolmente colpiti nel notare quest’altro aspetto caratteriale del opinionista di Uomini e Donne.