Barbara D’Urso, inaspettate confessioni sul passato: “Mi spaccò la zuppiera in testa” poi sul futuro a Mediaset

In queste ore, Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera in cui ha parlato mo9lto a lungo del suo passato e di alcuni momenti molto complessi vissuti. Nel corso dell’intervista, poi, si è aperta anche su altre vicende di carattere professionale.

Nello specifico, infatti, la conduttrice ha commentato il recente ridimensionamento a Mediaset. La donna ha spiegato perché Pier Silvio Berlusconi ha preso questa decisione e quali son i progetti per l’imminente futuro. Vediamo tutto ne dettaglio.

Le confessioni sul passato di Barbara D’Urso

Nel corso di una recente intervista Barbara D’Urso si è molto aperta ed ha fatto delle confessioni inaspettate sul suo passato. In particolar modo, la protagonista si è soffermata su di un momento molto importante e delicato della sua vita, ovvero, quello in cui decise di scappare di casa. Nel momento in cui compì 18 anni, infatti, La dama abbandonò la casa con cui viveva con suo padre e la sua nuova famiglia.

Tale scelta fu scaturita dal fatto che non sopportava più l’educazione rigida imposta dal suo genitore. Nel momento in cui morì sua madre, quando lei era poco più di una ragazzina, la sua vita cambio drasticamente. Suo padre trovò una nuova donna con cui costruire una nuova famiglia. Tale situazione fu per Barbara insopportabile, pertanto, decise di andare via. Per rendere maggiormente esplicito il concetto, la protagonista ha raccontato un episodio.

La fuga e il futuro a Mediaset

Una volta, mentre la famiglia era riunita a tavola, suo padre scoprì un fidanzatino della D’Urso e diete di matto. L’uomo, infatti, le spacco la zuppiera di spaghetti sulla testa. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso e spinse la dama ad andare via. Oltre che parlare del suo passato, però, Barbara D’Urso ha parlato anche del presente e del futuro. Nello specifico, ha spiegato i recenti cambiamenti che riguardano Mediaset.

A tal proposito, ha detto che il direttore non ha assolutamente ridimensionato il suo personaggio. Barbara, infatti, tornerà tutti i giorni con Pomeriggio 5 e, inoltre, è in cantiere anche un programma serale tutto nuovo dedicato all’intrattenimento. Il motivo di tali cambiamenti risiede nel fatto che, Con l’avvento del covid, il mondo della televisione completamente cambiato. Per tale ragione, è sempre più difficile fare intrattenimento in un momento così difficile, quindi, anche i programmi devono necessariamente conformarsi alle necessità.