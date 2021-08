Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno ancora insieme: avvistati a Gardaland, ma lei è misteriosa (FOTO)

La storia d’amore tra il calciatore Mattia Zaccagni e l’influencer Chiara Nasti sta procedendo a gonfie vele. I due, però, stanno facendo di tutto per viversi in modalità del tutto segreta la loro relazione. Molto probabilmente, i due non hanno nessuna intenzione di spiattellare ai quattro venti il loro legame creando dei gossip.

Malgrado la loro volontà sia quella di restare in disparte, però, sul web si è comunque creato sgomento sui due a seguiti della pubblicazione di alcuni contenuti. Scopriamo cosa è accaduto.

L’avvistamento di Chiara e Mattia Zaccagni

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti stanno vivendo serenamente la loro relazione. I due hanno cominciato a frequentarsi in questi mesi e, da quando hanno cominciato, non si sono mai separati. Stando a quanto emerso da cluni contenuti pubblicati su Instagram, pare che i due protagonisti siano in vacanza a Gardaland, in compagnia anche di altri amici.. Dalle poche immagini trapelate si evince chiaramente che i diretti interessati sembrano davvero felici e sereni del loro legame.

Ad ogni modo, entrambi i ragazzi si stanno comportando in modo piuttosto reticente sui social. Specie Chiara, ha deciso di allontanarsi dal mondo di Instagram per un po’ di tempo. Lo scorso 28 luglio, infatti, ha pubblicato un post in cui ha annunciato ai fan che si sarebbe presa un momento per sé. La ragazza ha asserito di sentire la necessità di dedicarsi di più a “Chiara” e alla sua vita. Questa non è la prima volta in cui l’influencer arriva a prendere questa decisione. (Continua dopo la foto)

La pausa della Nasti

Anche un po’ di tempo fa disse di sentire l’esigenza di staccare la spina per diverse settimane. Pure in quell’occasione la p0ausa avvenne nel periodo estivo, quello in cui probabilmente ha più modo di dedicarsi agli affetti e alla famiglia. In particolar modo quest’anno, Chiara Nasti sta trascorrendo questo momento di distacco dai social in compagnia di Mattia Zaccagni. I fan, in ogni caso, si sono mostrati molto propensi ad aspettare che la dama si prenda tutto il tempo che vuole per riprendersi e rigenerarsi.

Le persone che sono più legate a lei, infatti, l’attenderanno con ansia. In merito a sua sorella Angela, invece, la dama pare abbia dato luogo ad un ritorno di fiamma con Kevin Bonifazi. Dopo aver vissuto qualche momento di crisi, infatti, i due stanno lasciando nuovamente dei segnali di ripresa attraverso i social.