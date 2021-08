Uomini e Donne, Ida Platano sbotta: “Mi vedono brutta per questo cerco di curarmi”

Ida Platano nel mirino degli haters

La popolarità acquisita in questi anni grazie a Uomini e Donne sembra si sia ritorta contro a Ida Platano. Infatti, da qualche tempo la dama bresciana del Trono over non fa altro che ricevere delle pesantissime critiche sui suoi canali social.

Offese gratuite non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per il suo ruolo di madre. Nonostante l’ex compagna di Riccardo Guarnieri ha un fisico asciutto e da fare invidia alle ragazzine, quotidianamente la donna deve fare i conti con la frustrazione di certa gente che la considera artificiale.

E se fino ad oggi la parrucchiera ha fatto finta di non vedere tali commenti, nelle ultime ore è letteralmente sbottata. Infatti, sempre con l’eleganza che la contraddistingue, la Platano ha detto: “Lasciamo stare però visto che alcuni mi vedono brutta io cerco sempre di curarmi”. A corredo di questa Storia su Instagram, Ida ne ha condivise altre dove sorride e ironizza sulla base del brano ‘Brutta’.

La replica della dama del Trono ver di U&D

Sempre sul suo account Instagram, Ida Platano ha continuato il suo sfogo così: “Mi arrivano dei messaggi un po’ così… però mi arrivano anche dei messaggi bellissimi”. La storica dama bresciana del Trono over di Uomini e Donne ha deciso di ignorare queste critiche e ringraziare tutti coloro che ogni giorno le scrivono delle parole d’affetto e vicinanza facendole capire he sono dei veri sostenitori. Incurante delle critiche e delle offese gratuite, l’ex fiamma di Riccardo Guarnieri ha deciso di guardare avanti e complimentarsi con tutti coloro che la seguono sui social e che la rendono felice.

Ida Platano e il suo possibile ritorno a Uomini e Donne

Nel frattempo, a quanto pare Ida Platano continua ad essere single e a dedicarsi esclusivamente al figlio Samuele, avuto da una precedente relazione sentimentale finita male. Inoltre, la dama del Trono over di Uomini e Donne è anche protagonista di molte delle sue Storie sul suo profilo personale Instagram. Con molta probabilità l’ex compagna di Riccardo Guarnieri la tornerà nel parterre senior a settembre, pronta a rimettersi in gioco e magari finalmente trovare la sua anima gemella.