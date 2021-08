Roberta Di Padua torna su Instagram: matrimonio in vista per lei? L’annuncio (VIDEO)

Da circa un mese, Roberta Di Padua era sparita da Instagram. La dama aveva annunciato che si sarebbe presa un momento per sé, il quale non prevedeva assolutamente la sua presenza sui social. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, la protagonista è tornata in possesso del suo account e lo ha fatto con dei contenuti davvero degni di nota.

In tutto questo periodo di assenza, infatti, la dama di Uomini e Donne ha continuato a registrare dei video, all’interno dei quali ha inserito le relative date. Tra i vari contenuti, ce n’è stato uno in particolare che ha destato parecchio scompiglio. Vediamo di cosa si tratta.

Il ritorno di Roberta su Instagram

Roberta Di Padua è tornata su Instagram e lo ha fatto in modo trionfale. La protagonista ha pubblicato una serie di Stories, registrate durante tutto il mese di luglio, ma che non aveva mai reso pubbliche sul suo account. Tra i vari contenuti, ce n’è stato uno in particolare che ha generato parecchio sgomento. Verso fine luglio, infatti, la protagonista è andata ad un matrimonio. Al termine del ricevimento, poi, una volta giunto il lancio del bouquet, la Di Padua è stata colta di sorpresa.

Roberta, infatti, ha detto che l’oggetto in questione le fosse finito proprio addosso e lei non ha esitato a stringerlo forte a sé. Successivamente, poi, ha fatto delle allusioni e si è chiesta cosa volesse dire tutto ciò. La dama, dunque, si sposerà davvero a breve? Tutto può essere, tuttavia, c’è un dettaglio fondamentale che sta impedendo alla donna di coronare il suo grande sogno.

La Di Padua si sposa? Il buon segno

Nelle Instagram Stories successive, infatti, la protagonista ha inquadrato sua nipote. La bambina ha preso in giro la zia dicendo di avere tutto, l’unica cosa che le manca è un fidanzato. Dinanzi queste parole, Roberta Di Padua non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere promanando la sua allegria a tutti i fan di Instagram.

Malgrado la volontà di incontrare un uomo sia davvero molta, per il volto di Uomini e Donne non c’è ancora nessuno all’orizzonte. Una volta terminata la storia con Riccardo, la dama è tornata inesorabilmente single e la cosa pare stia cominciando a pesarle parecchio. Che il bouquet ricevuto al matrimonio le porti fortuna? Lo scopriremo in seguito.