Temptation Island, sponsorizzazioni: ecco quanto chiedono le ragazze uscite dal programma per una Storia (FOTO)

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha divulgato delle informazioni molto interessanti che riguardano le sponsorizzazioni a cui i partecipanti di Temptation Island danno luogo. Una volta terminata l’esperienza nel programma incentrato sulle tentazioni, la maggior parte delle ragazze si cimentano nel lavoro di influencer.

Pubblicando semplicemente sul proprio account dei prodotti di certe aziende si riescono ad ottenere degli introiti davvero importanti. Vediamo, dunque, quanto chiedono alcuni ex volti del reality show per dare luogo a delle pubblicità attraverso i social.

Il lavoro di influencr dopo Temptation Island

Tra gli argomenti di maggiore interesse per il popolo del web vi è quello inerente il lavoro di influencer. Una volta terminata la partecipazione ad alcuni programmi televisivi, quali Temptation Island, Uomini e Donne e altri, molte persone cominciano a lavorare mediante sponsorizzazioni. Questo lavoro consiste nel testare dei prodotti di alcune aziende e mostrarli sul proprio account di Instagram. Sembra un’operazione piuttosto semplice che, comunque, consente di guadagnare davvero bene.

L’influencer Amedeo Venza si è soffermato sulle sponsorizzazioni che provengo9no dalle persone uscenti dal reality show incentrato sulle tentazioni. A tal proposito ha divulgato un messaggio ricevuto da una fan in cui è presente una conversazione privata tra un ex volto di Temptation e un’azienda. La persona in questione si è rivolta con toni gentili al suo interlocutore virtuale e poi ha divulgato il suo tariffario. (Continua dopo la foto)

Richieste assurde per le sponsorizzazioni

Nello specifico, dunque, suddetta ragazza ha detti di volere 1200 euro per un post e una storia sponsorizzata. Tale richiesta ha lasciato senza parole gli utenti del web. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che la ragazza, una volta uscita da Temptation Island, avrebbe cominciato a sentirsi Vip richiedendo cifre così alte per effettuare delle sponsorizzazioni sui social. Molte dame credono che, dopo essere apparse in un programma televisivo, siano diventate famose al punto da raggiunto livelli di fama esorbitanti.

Al momento, purtroppo, non sappiamo chi sia l’autrice di questo messaggio in quanto Amedeo ha provveduto ad oscurare sia il suo nome sia quello dell’azienda per ovvie ragioni di privacy. Ad ogni modo, tra le più criticate nell’ultimo periodo c’è Jessica, la quale è stata accusata di essersi montata la testa dopo aver terminato l’esperienza nel reality show. Che sia proprio lei la protagonista di questo gossip?