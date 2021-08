Gabriel Garko, nuovo amore per l’attore: “E’ un suo collega”

L’amatissimo attore e protagonista de L’onore e il Rispetto pare abbia archiviato anche la relazione con Gaetano, il suo ultimo fidanzato. Dopo aver dichiarato al GF Vip la sua omosessualità, all’epoca Gabriel Garko aveva ammesso di avere una relazione con un giovane napoletano che lavorava all’aeroporto di Milano. Stando agli ultimi rumors, però, il bellissimo sex symbol di Zagarolo sembra stia insieme ad un suo collega… Vediamo insieme di chi si tratta.

Gabriel Garko ha un nuovo amore?

Gabriel Garko, per anni, come lui stesso ha dichiarato più volte nei salotti televisivi, è stato innamorato di un certo Riccardo, mai uscito allo scoperto. In secondo momento, poi, arrivato Gabriele Rossi, ed infine Gaetano. Poche settimane fa, però, a Novella 2000 è arrivata una nuova segnalazione: pare che l’attore si è innamorato di un ragazzo molto giovane di nome Ivan Gray.

In realtà, la segnalazione è arrivata non soltanto al settimanale, ma anche a parecchi siti di gossip e riviste. Ovviamente ad oggi non c’è nulla di confermato ma il pettegolezzo possiamo dire sta davvero scatenando il web. Ma chi è questo Ivan?

Ecco chi sarebbe la sua nuova fiamma

L’attore che per adesso, prima di tornare a lavoro si sta godendo le sue meritate vacanze, sembra lo stia facendo proprio in compagnia di questo giovane misterioso. Ivan Gray sarebbe la nuova fiamma di Gabriel Garko e i due pare si stiano frequentando già da diverso tempo.

Inoltre, dando uno sguardo sul profilo del ragazzo è spuntata anche una foto in compagnia di Garko anche se si tratta di nulla di compromettente. La persona anonima che ha lanciato l’indiscrezione, inoltre, ha sottolineato che i due hanno partecipato a un evento nel napoletano e hanno usato le stesse canzoni di Tiziano Ferro e Ed Sheeran. Si tratta solo di un caso?

Intanto, c’è chi ha già trovato una spiegazione dietro questo pettegolezzo estivo. Dato che non ci sono ad oggi elementi concreti che lasciano pensare ad una storia certa, facendo un confronto e seguendo alcune piste, è possibile che si tratti solo di una mossa pubblicitaria, visti i progetti di Gabriel previsti per il prossimo autunno.