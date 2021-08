Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa ha lasciato l’Italia: “La mia attività sta fallendo”

Brutte notizie per gli amanti di Edoardo Stoppa e per i fan di sua moglie Juliana Moreira. La coppia si è conosciuta proprio negli studi di Striscia la Notizia e a causa della crisi economica dovuta alla pandemia, è stata costretta a lasciare momentaneamente anche l’Italia. Questo significherebbe che da settembre la sua rubrica del TG satirico dedicata alla tutela degli animali, potrebbe essere gestita da qualcun altro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

La moglie di Edoardo Stoppa risponde agli haters che li critica

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono tornati in Thailandia, paese dove si recavano almeno una volta l’anno prima dell’emergenza Coronavirus. La modella ha condiviso su Instagram una foto con la figlia Lua, scatenando subito l’ira degli haters che si sono scagliati contro di lei per il loro viaggio all’estero. La giovane però non è rimasta in silenzio e senza giri di parole ha subito detto la sua spiegando che il loro non è un viaggio di piacere ma di affari.

Dopo aver ricevuto dei messaggi del tipo: “Noi poveri comuni mortali italiani non possiamo recarci per turismo in Thailandia come in tantissimi paesi extra UE, w l’Italia e le ingiustizie!” Juliana è stata molto diretta e anche infastidita.

“Sono 15 anni che veniamo in Thailandia, abbiamo aperto un’attività che, ovviamente, è quasi al fallimento data la situazione. Abbiamo anche un conto corrente aperto che se non movimentiamo verrà chiuso. Siamo stati costretti a venire per far fronte alle esigenze lavorative. Abbiamo fatto tutto quello che richiede la legge per venire e adesso stiamo passando le vacanze in quarantena”.

Striscia la notizia: Juliana Moreira e il desiderio di riabbracciare la sua famiglia

Juliana Moreira non ha specificato il tipo di attività che ha aperto con Edoardo Stoppa in Thailandia. Non è escluso che sia legata alla Muay Thai, la boxe thailandese di cui sia Juliana sia Edoardo sono appassionati. Intanto, la modella non ha nascosto nemmeno il suo desiderio di tornare in Brasile per riabbracciare la sua famiglia che non vede da tempo. Per adesso la coppia però non può muoversi ed è costretta a farsi la quarantena sull’isola thailandese.