Giovanni Ciacci, “una brutta malattia”: quanti chili ha perso, ora è irriconoscibile (FOTO)

Giovanni Ciacci ha perso 20 kg

In attesa di scoprire se sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 6, recentemente Giovanni Ciacci ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute. L’opinionista ha confessato ì a tutti coloro che lo seguono su Instagram di essere molto impegnato in una dura battaglia con il peso e la bulimia.

Infatti, attraverso un post condiviso sul suo profilo personale, l’ex volto di Ogni Mattina ha fatto sapere di aver perso ben venti chili grazie all’aiuto di numerosi professionisti che lo stanno accompagnando in questo difficile percorso. “Il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo”, ha detto l’ex costumista di Detto Fatto.

Il costumista parla della sua malattia: la bulimia

Sempre su Instagram, Giovanni Ciacci ha spiegato ai follower che il dimagrimento è una conseguenza dovuta ad alcuni suoi problemi di salute. “La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide”, ha fatto sapere l’opinionista di Barbara D’Urso sul suo canale social.

Subito dopo il costumista è passato a ringraziare chi gli è stato al suo fianco aiutandolo a rimettersi in sesto. Infine ha ringraziato anche sé stesso, dicendo: “Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Ciacci (@giovanniciacci)

Giovanni Ciacci concorrente del GF Vip 6?

Per dare dimostrazione del suo miglioramento fisico, Giovanni Ciacci ha condiviso su Instagram alcune foto in cui lo si vede su un pontile in riva al mare. In questi scatti è evidente l’enorme perdita di peso, ben 20 kg. Qualche settimana fa, invece, si era parlato del costumista per via della sua decisione di lasciare il piccolo schermo per qualche tempo.

Tuttavia, stando ai ben informati, pare che l’uomo avrebbe fatto un provino per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6, in partenza lunedì 13 settembre con Alfonso Signorini. Anche se secondo il portale web Dagospia, il direttore del magazine Chi lo avrebbe già escluso dai possibili nuovi inquilini del loft di Cinecittà.