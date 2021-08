Emma Marrone, la foto da infarto del suo lato B: “Ci vuole sempre un po’ di cu**o”

Emma Marrone stacca la spina e va in vacanza

Ebbene sì, anche Emma Marrone ha deciso di prendersi una pausa staccando un po’ la spina dal mondo della musica. Per la cantante salentina sono giorni di puro relax, non dimenticandosi di condividere coi follower i momenti più spensierati di questo caldo agosto.

La giudice di X Factor, reduce dalla tournée che l’ha portata in giro per il Bel Paese, in questi giorni si è dedicata interamente al mare. E le foto condivise sui social non potevano che essere in bikini- La bella artista pugliese presenta una fisico mozzafiato e un lato B da da urlo tanto da mandare in tilt il popolo del web. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha fatto l’ex coach di Amici.

La cantante salentina manda in tilt i social con una foto sexy

L’ultima foto condivisa su Instagram, infatti, che vede Emma sdraiata a prendere il sole con un bikini marrone chiaro, ha riscosso un successo inaspettato. Sotto alla Storia di IG in pochissimi tempo sono giunti tantissimi i complimenti e likes.

Infatti, molti follower le hanno scritto di essere ‘bellissima’, mentre altri l’hanno definita semplicemente meravigliosa. Apprezzamenti soprattutto alla sua grande ironia: “Ci vuole sempre un po’ di c..o nella vita”, ha scritto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha corredo dello scatto in questione. (Continua dopo la foto)

Estate in famiglia per Emma Marrone

Durante queste vacanze estive, Emma Marrone ha anche trascorso tanti momenti al fianco dei genitori e del resto della famiglia. Ovvero mamma Maria e papà Rosario, mostrandoli spesso sui suoi contenuti social. Recentemente, ad esempio, tutti e tre appaiono in numerose immagini scattate a Capri, di cui la cantante salentina è diventata quasi una vera habitué.

“Facciamo che ho ancora 3 anni e mi fate fare ‘vola vola’”, ha scritto la professionista pugliese che li mostra tra i due che l’hanno messa al mondo. Ovviamente il contenuto ha immediatamente ricevuto migliaia di cuoricini rossi, commenti e altre reazioni.