Barbara D’Urso, la rivelazione su Miguel Bosé: “La storia con lui? Ero troppo piccola, e così…”, è finita malissimo

Barbara D’Urso si confessa al Corriere della Sera

Barbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio dopo un paio di mesi d’assenza dal piccolo schermo. La professionista napoletano lo ha fatto grazie ad una lunga ed interessante intervista concessa a Candida Morvillo per il Corriere della Sera.

In tale circostanza Carmelita ha affrontato varie tematiche che vanno dal ridimensionamento, provvisorio dice lei, a Mediaset, del suo futuro in televisione ma anche di amori e del passato in famiglia. A proposito di love, Lady Cologno ha ammesso di avere un corteggiatore ma anche fatto una confessione su Miguel Bosé.

Carmelita svela che al suo fianco c’è una persona speciale

Per la prima volta dopo oltre un decennio, Barbara D’Urso potrà godersi i fine settimana. Ma avrà una persona speciale con il quale poterli condividere? Intervistata da Candida Morvillo per il Correre della Sera, Carmelita non ha negato la presenza di qualcuno al suo fianco. Anzi la professionista napoletana ha ammesso: “C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. Perché ‘in prova’? Perché in amore ho dato tanto e ora do prima tantissimo amore a me stessa”.

A proposito di amori, incalzata dalla giornalista, la 64enne si è ritrovata a fare il punto dei suoi vecchi flirt famosi. Ad esempio, sul rocker Vasco Rossi ha detto: “Se ne è parlato anche troppo. Hanno detto pure che scrisse per me Alba Chiara, ma l’aveva scritta prima”.

Barbara D’Urso e il flirt con Miguel Bosé

Parlando con Candida Morvillo per il Corriere della Sera, Barbara D’Urso non ha negato poi il piccolo flirt avuto con Miguel Bosé. Carmelita, però, ha precisato: “Ma ero piccola”. Mentre sul corteggiamento di Silvio Berlusconi ed il suo due di picche durante la sua storia con Memo Remigi ha voluto fare dei chiarimenti ben precisi.

“Mi corteggiò da grande gentleman, ma non stavo più con Memo. Lo racconto solo perché l’ha rivelato lui, in diretta da me, dicendo: è stata l’unica che mi ha detto no”, ha fatto sapere la padrona di casa di Pomeriggio Cinque.