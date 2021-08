Daniela Martani sui fumatori: “Sono diffusori di cancro ai polmoni”, interviene Rita Dalla Chiesa (FOTO)

Daniela Martani contro i fumatori: il motivo

Chi conosce e segue Daniela Martani sa perfettamente che l’ex giffina è una che non ha peli sulla lingua, cioè dice ciò che pensa. Nelle ultime ore l’ex gieffina ha espresso il suo pensiero, anche stavolta molto forte, che ha lasciato di sasso tutti coloro che la seguono sui social. L’ex naufraga L’Isola dei Famosi 15 ha condiviso un post sul suo profilo Twitter in cui ha confessato che la sera precedente è stata a cena fuori e al tavolo vicino al suo un giovane ha iniziato a fumare più sigarette creandole parecchio fastidio.

Per questo motivo la donna ha detto ai fan di non capire la ragione per la quale ai fumatori venga concesso di girare liberamente, etichettandoli come dei diffusori di cancro ai polmoni. “Non capisco come sia possibile che ancora non impediscano a questi diffusori di cancro ai polmoni di circolare liberamente…”, ha asserito la Martani.

Interviene Rita Dalla Chiesa

Il post provocatori di Daniela Martani su Twitter nei confronti die fumatori ha fatto arrabbiare parecchie persone che hanno questo vizio. Inoltre, anche Rita Dalla Chiesa ha detto la sua sulla vicenda, ricordando all’ex gieffina che le legge non vieta di fumare alle persone quando vi si è all’aperto. Tuttavia, ha fatto presente che è giusto chiedere il permesso agli altri per evitare che certa gente si senta male al solo odore del fumo di sigaretta.

“In pubblico, anche se all’aperto, educazione vorrebbe che si chiedesse il permesso….”, ha scritto l’ex conduttrice di Forum. Quest’ultima, inoltre, le ha fatto presente che c’è gente che muore di cancro ai polmoni senza aver mai fumato. “Purtroppo ci sono persone che muoiono di cancro ai polmoni senza aver mai toccato una sigaretta…”, ha sentenziato la giornalista napoletana. (Continua dopo il post)

Ieri sera ero a cena fuori all’aperto, un ragazzo accanto al mio tavolo ha acceso una sigaretta e il fumo ha iniziato a venire tutto dalla mia parte. Non capisco come sia possibile che ancora non impediscano a questi diffusori di cancro ai polmoni di circolare liberamente — daniela martani (@danielamartani) August 9, 2021

Daniela Martani replica a Rita Dala Chiesa

Dopo aver visto la replica da parte di Rita Dalla Chiesa, l’ex gieffina Daniela Martani non ha perso tempo a replicare. La donna ha fatto presente di sapere bene che la gente ha il diritto di fumare all’aperto, ma è anche vero che le persone che non hanno questo vizio non è giusto che devono assorbire il fumo passivo.

“Ciao Rita lo so so bene però chi sceglie di non fumare ha il diritto di non dover subire il fumo passivo degli altri…”, ha concluso l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 dando l’ennesima dimostrazione di non a vere paura di esprimere i propri giudizi.