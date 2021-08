Anna Tatangelo fa impazzire i fan con scatti bollenti: il fidanzato Livio Cori reagisce (FOTO)

In queste ore, la cantate Anna Tatangelo ha fatto impazzire i fan pubblicando degli scatti davvero bollenti. Le immagini in questione hanno mandato in subbuglio i numerosi followers che la seguono e non solo.

Nel giro di poco tempo, infatti, è arrivata anche la reazione da parte del fidanzato dell’artista di Sora. Livio Cori non ha potuto fare a meno di intervenire e mostrare il suo punto di vista in merito. Scopriamo cosa è successo.

Gli scatti bollenti di Anna Tatangelo

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori sta proseguendo a gonfie vele. Dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, la donna si è rifatta una vita accanto ad un altro uomo. Di recente, inoltre, è trap0elata anche la notizia secondo cui il cantante p0artenopeo diventerà padre per la quinta volta in quanto la sua nuova compagna è in dolce attesa. Sul web, inoltre, sono trapelate anche delle indiscrezioni secondo cui pare che la sua ex non si sia mostrata molto entusiasta della notizia, semplicemente perché ritiene sia troppo presto.

Ad ogni modo, malgrado questi pettegolezzi, Anna Tatangelo sta preferendo non concentrarsi su questi gossip, sta di fatto che, in tutta risposta, ha pubblicato degli scatti bollenti che hanno lasciato di stucco tutti i fan. La dama, infatti, si è mostrata con un abito estremamente succinto, il quale è stato perfettamente in grado di mettere in mostra tutte le sue curve. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La reazione di Livio Cori

Numerose sono state le persone che sono intervenute al di sotto del post in questione per commentare l’estrema bellezza della cantante. Tra i complimenti è spuntato anche quello di Emma Marrone. Ad ogni modo, a destare l’attenzione degli utenti più curiosi è stato il commento che Livio Cori ha lasciato al di sotto del post contenente gli scatti bollenti di Anna Tatangelo.

Il compagno della dama ha commentato inserendo tre cuori di colore azzurro. La dama ha risposto a tale commento dopo pochissimo tempo e lo ha fatto inserendo gli stessi cuori. Al momento, dunque, è evidente che i due stanno preferendo mantenere un profilo abbastanza basso sui social per quanto riguarda l’esternazione dei loro sentimenti. Anche le foto e i video sono decisamente pochi. Essi, però, bastano per far capire ai fan che tutto stia procedendo alla grande.