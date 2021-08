Ivana Mrazova spaventa i fan, delicati problemi in famiglia: “Non ci voleva proprio” (VIDEO)

Erano un po’ di giorni che Ivana Mrazova ha cominciato a comp0ortarsi in modo piuttosto strano e, solo in queste ore, sono emersi i motivi che, a quanto pare, fanno capo a delicati problemi in famiglia. La modella, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha fatto chiarezza ed ha accennato cosa le stia succedendo.

La dama, però, ci ha tenuto a precisare di non avere nessuna intenzione di entrare troppo nel merito della vicenda. Inoltre, ha voluto anche rassicurare i fan dicendo di essere alquanto positiva, pertanto, è convinta che tutto andrà per il meglio.

I problemi in famiglia di Ivana

Questo non è certamente un momento p0ositivo per Ivana Mrazova, la dama ha, infatti, dichiarato di avere dei seri problemi in famiglia. I suoi fan hanno immediatamente notato dei comportamenti piuttosto strani e assenti da parte sua. Ad acuire ulteriormente i sospetti, poi, c’è stata la partenza improvvisa della modella per il suo paese d’origine. Ivana, infatti, è volata in Repubblica Ceca in questi giorni per raggiungere i suoi familiari.

Inizialmente si era pensato ad un viaggio di piacere. Tuttavia, con il passare dei giorni, si è capito che si trattasse di tutt’altro. I fan, dunque, hanno cominciato a fare delle domande alla diretta interessata. Quest’ultima, allora, ha deciso di rispondere per mettere a tacere i rumors sul suo conto. In particolare, ha detto di trovarsi in un periodo molto delicato in quanto sta affrontando una situazione piuttosto difficile.

L’augurio della Mrazova

Nello specifico, Ivana Mrazova ha detto di avere dei problemi molto delicati in famiglia. La protagonista, però, non è voluta entrare nel merito della vicenda. La modella, infatti, ci ha tenuto a precisare che si tratti di una situazione davvero difficile, per tale motivo non ha nessuna intenzione di entrare nel vivo della vicenda. Malgrado questo, però, Ivana ha detto di essere ottimista. Anche se non ci voleva proprio, dopo tutto quello che la sua famiglia ha vissuto, lei è convinta che tutto si risolverà per il meglio questa volta.

Il riferimento della donna è andato, chiaramente, alla recente scomparsa di suo padre. Si è trattato di un lutto devastante che ha portato molto dolore in tutta la famiglia. Dopo aver raccontato quanto accaduto, la Mrazova ha tranquillizzato i suoi seguaci più affezionati ed ha detto loro di non preoccuparsi e di aggiornarli quanto prima.