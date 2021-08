Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci stanno davvero insieme? Le vacanze da soli e la dedica: “Se bella” (VIDEO)

Da un po’ di settimane sul web stanno trapelando delle indiscrezioni molto interessanti che riguardano un ipotetico flirt tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. I due sono stati avvistati insieme in più occasioni e questo ha subito fatto nascere il sospetto che tra loro possa esserci qualcosa.

Ad incrementare ulteriormente questo pettegolezzo, poi, ci hanno pensato i diretti interessati. I due ragazzi, infatti, hanno pubblicato di recente dei video in cui appaiono in vacanza insieme e non solo. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La vacanza insieme di Francesco e Drusilla

Tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci potrebbe esserci del tenero. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme. Tra locali, piccoli soggiorni in hotel paradisiaci e viaggi insieme, la coppia sta generando molto sgomento. Di recente, inoltre, entrambi hanno pubblicato delle Instagram stories in cui è immortalato il loro viaggio insieme.

La coppia ha deciso di recarsi in Sicilia per trascorrere queste giornate di piena estate. Dalle clip in questione, i due sembrano essere da soli. Questo dettaglio ha contribuito sicuramente a fomentare ancor di più i dubbi di tutti i colori quali credevano che ci fosse nel tenero. A rendere ancora più intrigante la vicenda, poi, ci sono state anche delle dichiarazioni fatte dal personal trainer. (Continua dopo il video)

La dedica di Chiofalo alla Gucci

Mentre Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci erano in attesa di sbarcare dal traghetto, il ragazzo si è divertito a pubblicare delle stories con dei filtri. Ad un certo punto, poi, si è rivolto verso la sua compagna di viaggio e le ha detto di essere molto bella. Successivamente, poi, ha rimarcato il concetto ribadendo di averle fatto un complimento. Lei lo ha ringraziato, ma poi non ha potuto fare a meno di prenderlo in giro.

I ragazzi, dunque, sono scoppiati a ridere. Per il momento, però, i diretti interessati hanno preferito non intervenire sulla questione nera Intel ipotetico flirt. Per tale ragione, non ci è dato sapere se la loro sia semplicemente un amicizia oppure se ci sia qualcosa di più. Una cosa, però, appare sicuramente lampante, ovvero, l’estrema complicità che sembra esserci nel loro rapporto. Per sapere se questa relazione si evolverà in qualcosa di serio non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo, in modo da vedere anche come si evolverà questo viaggio.