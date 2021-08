Antonella Mosetti si mostra mentre gioca a bocce in spiaggia, i fan: “Le uniche bocce viste sono le tue” (VIDEO)

Antonella Mosetti in vacanza

Nonostante non sia più una ragazzina, Antonella Mosetti continua a mostrare un fisico davvero invidiabile. Al momento l’ex ragazza di Non è la Rai si sta godendo le vacanze estive e non rinuncia a condividere degli scatti e clip suo suoi canali social, in particolare su Instagram.

Tra pose sexy e relax, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto mostrare anche dei momenti di gioco divertenti mentre si trovava in spiaggia. Ad esempio, come quello in cui gioca a bocce, tipico intrattenimento estivo del nostro Paese. Tuttavia, la sua iniziativa ha scatenato la fantasia, anche maliziosa, di tutti coloro che la seguono su IG. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Antonella Mosetti gioca a bocce in spiaggia

Oltre alla foto in questione, la soubrette Antonella Mosetti ha scritto la seguente didascalia ironica: “Nel cammin di nostra vita mi ritrovai a giocare a Bocce”. Poi l’ex gieffina ha aggiunto anche il seguente hashtag #sportestremi.

Un momento scherzoso che i numerosi follower di Instagram della donna hanno apprezzato parecchio e sul quale hanno giocato, facendo dell’ironia sullo sport praticato dall’ex ragazza di Non è la Rai e il suo prosperoso décolleté. Il contenuto in questione in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di cuoricini rossi e centinaia di commenti. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

La reazione del popolo social

E a proposito di commenti, un utente sotto il post di Antonella Mosetti che gioca ha scritto: “Che bocce”. Ma non è l’unico a ironizzare su questo fattore, infatti un altro seguace ha fatto presente: “Le uniche bocce che ho visto sono le tue”.

Ma a parte i commenti relativi alla prorompenza del suo décolleté, in tanti le hanno fatto i complimenti anche per il modo in cui gioca a bocce. “Sei anche bocciofila”, ha scritto una seguace. Ma anche: “Brava a giocare a bocce te la cavi bene”; “Anche io voglio giocare con le bocce con te! Non pensate male però!”.