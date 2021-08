Stefania Orlando snobba una fan e scoppia la polemica, lei sbotta: “Passare per str**za, ero in vacanza” (FOTO)

In questi giorni Stefania Orlando è finita al centro del caos per avere ignorato una fan. La ragazza in questione non ha gradito affatto il comportamento dell’ex concorrente del Grande Fratello vip, al punto da dare luogo ad uno sfogo sui social.

La dama ha dichiarato di essere rimasta malissimo nel notare il comportamento della sua beniamina. Dopo le sue parole, però, sul web è scoppiato il caos. In molti hanno cominciato ad attaccare la cantante per il suo comportamento. Per tale ragione è stato necessario un intervento da parte sua.

L’accusa della fan

Alcune ore fa, Stefania Orlando ha pubblicato su Twitter il commento aspro di una sua fan. Quest’ultima ha sbottato contro la showgirl accusandola di averle legato un incontro. L’utente in questione ha spiegato di aver contattato in privato la cantante in quanto sapeva che fosse in vacanza in Puglia. Non potendosi recare al raduno prefissato per il giorno 30 luglio, la fan ha chiesto la cortesia a Stefania di incontrarla in un altro giorno.

La Orlando, però, che si trovava in vacanza con suo marito, ha deciso di ignorare completamente tale richiesta. Nello specifico, ha risposto al messaggio mandando semplicemente un bacio e non commentando minimamente la richiesta della donna. Questo, dunque, ha scatenato le ire della fan, la quale ha detto di comprendere la decisione di Stefania, tuttavia, si sarebbe aspettata almeno un minimo di considerazione.

La replica di Stefania Orlando

Dopo la pubblicazione di questo post, Stefania Orlando ha deciso di rispondere alla fan in questione. Attraverso un tweet su Twitter, infatti, la cantante ha detto di non comprendere affatto il gesto dell’utente. Passare per “str**za” per aver rifiutato un incontro durante un periodo di vacanza le sembra davvero assurdo. In tutto questo tempo, infatti, la dama è sempre stata molto disponibile con tutte le persone che lo ammirano e che le chiedono un autografo o una foto.

In quel momento, però, si trovava in un momento privato insieme al suo marito, oer tale ragione, ha deciso di non voler assecondare la richiesta dell’utente. Questo, però, non può renderla una persona snob e antipatica. In sua difesa, inoltre, è intervenuto anche suo marito Simone Gianlorenzi il quale ha preso le sue difese ed ha condiviso il post di sua moglie.